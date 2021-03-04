Maltepe Kaymakamı esnafa kontrollü normalleşme hakkında bilgilendirmede bulundu
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Maltepe Kaymakamı esnafa kontrollü normalleşme hakkında bilgilendirmede bulundu

04.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:27
Maltepe Kaymakamı esnafa kontrollü normalleşme hakkında bilgilendirmede bulundu

MALTEPE Kaymakamı Meftun Dallı ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir iş yerlerini gezdi, esnafa kontrollü normalleşme ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

MALTEPE Kaymakamı Meftun Dallı ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir iş yerlerini gezdi, esnafa kontrollü normalleşme ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ve İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir ile İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı Ali Kesikoğlu, iş yerlerini tek tek dolaştı. Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, iş veren ve çalışanlarla sohbet ederek kontrollü normalleşme süreciyle ilgili açıklama yaptı. Kafe ve restoranlarda uygulanan oturma düzenleri kontrol edildi.

"BUGÜN CEZA GİBİ ŞEYLERE GİRMİYORUZ"

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, "Bildiğiniz gibi koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme süreci başladı. Bütün ülkemizde, aynı şekilde İstanbul'da da. İllere renk kodları verildi. Mavi, sarı, turuncu, kırmızı olmak üzere günlük pozitif vaka sayıları kritere alınarak. İstanbul bildiğiniz gibi turuncu kategoride. Bugün yaklaşık bin civarında arkadaşımızla birlikte emniyet, belediye zabıtası, milli eğitim, tarım hemen hemen bütün kurumlarımızın katılımıyla sahada denetimdeyiz. Bu günkü denetimimizin amacı, son çıkan genelgemizdeki hususları vatandaşlarımıza, özellikle esnafımıza yüzde elli çalışacakları belirtilen genelgede bunun nasıl uygulanacağını arkadaşlarımıza anlatmak. Bugün ceza gibi şeylere girmiyoruz. Bugün bilgilendirme ve vatandaşlarımızı, esnafımızı konuyla ilgili hassas davranmaya davet etme günümüz. Onun için çıktık, akşama kadar devam edeceğiz" dedi.

"HEDEFİMİZ BİR AN ÖNCE İSTANBULUMUZU, DENİZİMİZİN, BOĞAZIMIZIN RENGİ GİBİ MAVİ KATEGORİYE ULAŞTIRMAK" Konuşmasına devam eden Dallı "Müdür beyden aldığım bilgilere göre bütün iş yerlerimize şu an itibariyle hemen hemen bir kere uğramış durumdayız. Önümüzdeki günlerde de aynı tempoyla devam edeceğiz. Hedefimiz bir an önce sayın valimizin de belirttiği gibi İstanbulumuzu, denizimizin, boğazımızın rengi gibi mavi kategoriye ulaştırmak.  Bunun için hep birlikte gayret edeceğiz. Vatandaşlarımızdan, kıymetli hemşehrilerimizden özellikle Maltepe'de şunu unutmamalı; Hep birlikte gayret edersek, birbirimize karşı sorumluluklarımızı hatırlayarak hareket edersek bu amacımıza en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz. Ama bana ne dersek, sadece benim uymamla bir şey çıkmaz gibi bir tavır sergilersek Allah korusun daha kötü olabilir. Esnafımız sınırlı saatler içerisinde de olsa dükkanını açtı. Hiç yoktan iyidir. İnşallah hep birlikte başaracağız"  diye konuştu.

(Fotoğraf)


Maltepe Kaymakamı esnafa kontrollü normalleşme hakkında bilgilendirmede bulundu
Maltepe Kaymakamı esnafa kontrollü normalleşme hakkında bilgilendirmede bulundu
Maltepe Kaymakamı esnafa kontrollü normalleşme hakkında bilgilendirmede bulundu
Maltepe Kaymakamı esnafa kontrollü normalleşme hakkında bilgilendirmede bulundu
Maltepe Kaymakamı esnafa kontrollü normalleşme hakkında bilgilendirmede bulundu
Maltepe Kaymakamı esnafa kontrollü normalleşme hakkında bilgilendirmede bulundu
Maltepe Kaymakamı esnafa kontrollü normalleşme hakkında bilgilendirmede bulundu
Maltepe Kaymakamı esnafa kontrollü normalleşme hakkında bilgilendirmede bulundu
Maltepe Kaymakamı esnafa kontrollü normalleşme hakkında bilgilendirmede bulundu
Maltepe Kaymakamı esnafa kontrollü normalleşme hakkında bilgilendirmede bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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