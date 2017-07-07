Maltepe'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Maltepe'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Altayçeşme mevkisinde, Bostancı'dan Kartal yönüne seyreden Muhammet Kayır A. idaresindeki 65 EB 488 plakalı kamyonet, Uğur Onur Y. denetimindeki 34 EV 4857 plakalı otomobil, Tuncay S'nin kullandığı 34 LY 16 12 plakalı servis minibüsü ile Yakup K. yönetimindeki 41 D 2549 plakalı kamyonet çarpıştı. Muhammet Kayır A. idaresindeki kamyonet daha sonra yol kenarındaki bariyerlere de çarparak devrildi.



Kazada, araçta sıkışan otomobil sürücüsü Uğur Onur Y. ile diğer sürücülerden Muhammet Kayır A'nın yanı sıra araçlarda bulunan kişilerden Hasan K. ve Hasan A. yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince kurtarılan otomobil sürücüsü ile diğer üç yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan Uğur Onur Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Olay yerinde trafik bir süre yan yoldan kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.