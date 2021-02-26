Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi
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Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi

26.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:45

Maltepe Belediyesi'nde başlayan grev sonrası ilçede sokaklarda çöp yığınları oluştu, İBB'nin duruma neden müdahale etmediği ise merak konusu oldu. Vatandaşların ulaştığı Beyaz Masa'dan yapılan açıklamada; ilçenin Maltepe Belediyesi'nin yükümlülüğünde olduğu, yasal mevzuattan dolayı İBB'nin hizmet veremediği belirtildi.

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alınmıştı. İlçede grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedildi, sokaklarda toplanmayan çöpler birikmeye başladı. Grev kararının yarattığı sorunlar, vatandaşın günlük yaşamında sıkıntılar yaratmaya devam ederken, bu duruma İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin neden müdahale etmediği ise merak konusu oldu.

Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? İşte yanıtı

"İBB'NİN YETKİSİ YOK"

Maltepe'de biriken çöpler nedeniyle İBB'nin destek hattı Beyaz Masa'yı arayıp şikayette bulunan ilçe sakinleri, beklediği cevabı alamadı. Beyaz Masa hattından yapılan açıklamada, ilçenin Maltepe Belediyesi'nin yükümlülüğünde olduğu, bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir müdahalede bulunmasının yasak olduğu belirtildi.

Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? İşte yanıtı

TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

İşçilerin grevi dördüncü günde devam ederken Maltepe'nin birçok mahallesinde çöpler konteynerlerden taşarak yollara saçıldı. Alınan grev kararı sonrası en büyük mağduriyeti yaşayanlar ise ilçe sakinleri oldu. Konteyner kenarlarında biriken çöpler ise; salgınla boğuştuğumuz şu günlerde toplum sağlığını tehdit eden önemli bir sorun haline dönüştü.

Maltepe'den gelen görüntüler endişe yaratıyor;

Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi

Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi

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Haber Yorumları (57)
AHMET: siz daha resimizi çok ararsınız Allah başımızdan eksik etmesin bunların eline kalırsak pislikten kokucaz
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MALTEPELİ: YAZIKLAR OLSUN MALTEPEYİ ÇÖP TEPE YAPTINIZ
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GENÇ: Hiç merak etme imamoğlu. Böyle devam edin. Bir oy veren olarak söylüyorum İlk seçimde Verdiğimiz yetkiyi geri alacağız.
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