Maltepe'de taciz iddiası; 1 kişi tutuklandı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHAMaltepe'de bir kafede Z.Y.(23) adlı kadını taciz ettiği iddia edilen Umut K. tutuklandı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Maltepe'de bir kafede Z.Y.(23) adlı kadını taciz ettiği iddia edilen Umut K. tutuklandı.

Anadolu Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılığına başvuran Z.Y.(23) adlı kadın, Maltepe'de bir kafede oturdukları sırada Umut K. adlı kişinin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Z.Y. ifadesinde Umut K.(40) adlı kişi ile 2-3 ay önce tanıştıklarını, kendisini geçen hafta bir kafeye davet ettiğini, bir arkadaşı ile birlikte mekana gittiklerini, kısa süre sonra diğer kişinin işinin çıktığını söyleyerek yanlarından ayrıldığını, mekanda Umut K. ile ikisinin kaldığını, Umut K.'nin kendisine istismarda bulunmaya çalıştığını ve kendisinin direnerek Umut K.'nin kafasına bardakla vurduğunu söyledi. Z.Y., Umut K.'nin kendisini darp ederek kafenin tuvaletine sürüklediğini ve elbiselerini yırtarak istismarda bulunduğunu, kendisinin mekandan kurtulduktan sonra savcılığa gelerek şikayetçi olduğunu ileri sürdü. Savcılığın talimatı üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Umut K.'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Umut K.'nin tutuklanmasının ardından Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Yarkadaş, "Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K'nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan U.K, insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır."

Yarkadaş daha sonra bir açıklama daha yaparak, "Tweetimin ardından arayan CHP İstanbul ve Maltepe İlçe Başkanlığı yöneticileri, perşembe gecesi gerçekleşen cinsel saldırının ardından, saldırgan UK'nın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini, dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu'nun toplanacağını belirttiler." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı