Maltepe'de taciz iddiası; 1 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Maltepe'de taciz iddiası; 1 kişi tutuklandı

29.11.2020 21:34 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:43
Maltepe'de taciz iddiası; 1 kişi tutuklandı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHAMaltepe'de bir kafede Z.Y.(23) adlı kadını taciz ettiği iddia edilen Umut K. tutuklandı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Maltepe'de bir kafede Z.Y.(23) adlı kadını taciz ettiği iddia edilen Umut K. tutuklandı.

Anadolu Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılığına başvuran Z.Y.(23) adlı kadın, Maltepe'de bir kafede oturdukları sırada Umut K. adlı kişinin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Z.Y. ifadesinde Umut K.(40) adlı kişi ile 2-3 ay önce tanıştıklarını, kendisini geçen hafta bir kafeye davet ettiğini, bir arkadaşı ile birlikte mekana gittiklerini, kısa süre sonra diğer kişinin işinin çıktığını söyleyerek yanlarından ayrıldığını, mekanda Umut K. ile ikisinin kaldığını, Umut K.'nin kendisine istismarda bulunmaya çalıştığını ve kendisinin direnerek Umut K.'nin kafasına bardakla vurduğunu söyledi. Z.Y., Umut K.'nin kendisini darp ederek kafenin tuvaletine sürüklediğini ve elbiselerini yırtarak istismarda bulunduğunu, kendisinin mekandan kurtulduktan sonra savcılığa gelerek şikayetçi olduğunu ileri sürdü. Savcılığın talimatı üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Umut K.'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Umut K.'nin tutuklanmasının ardından Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Yarkadaş, "Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K'nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan U.K, insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır."

Yarkadaş daha sonra bir açıklama daha yaparak, "Tweetimin ardından arayan CHP İstanbul ve Maltepe İlçe Başkanlığı yöneticileri, perşembe gecesi gerçekleşen cinsel saldırının ardından, saldırgan UK'nın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini, dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu'nun toplanacağını belirttiler." ifadelerine yer verdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kadıköy'de mühtiş derbi! 7 gollü ve 1 kırmızı kartlı maçta 15 yıllık seri bozuldu
Kadıköy'de mühtiş derbi! 7 gollü ve 1 kırmızı kartlı maçta 15 yıllık seri bozuldu
Korona vaka sayıları yine tedirgin edici boyutta! Günlük vefat en yüksek rakama ulaştı
Korona vaka sayıları yine tedirgin edici boyutta! Günlük vefat en yüksek rakama ulaştı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin

Maltepe'de taciz iddiası; 1 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Maltepe'de yolda yürürken bir kişinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Maltepe'de yolda yürürken bir kişinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Hayvan hırsızlığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
Hayvan hırsızlığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
Menemen Belediyesindeki 'zimmet ve irtikap' iddialarıyla ilgili Başkan Serdar Aksoy ile 10 kişi tutuklandı
Menemen Belediyesindeki "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili Başkan Serdar Aksoy ile 10 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Kenan Işık Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Şenol Güneş Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Bakan Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maltepe'de taciz iddiası; 1 kişi tutuklandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 21:43:46. #1.14#
title