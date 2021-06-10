Maltepe'de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazını keserek ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve...
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Maltepe'de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazını keserek ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve...

Maltepe'de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazını keserek ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazını keserek ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Maltepe'de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazını keserek ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık, şüphelinin cezasında indirim uygulanmamasını istedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Maltepe'de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazını keserek ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve... - Haberler
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