Maltepe'de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazını keserek ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve...

Maltepe'de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazını keserek ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.