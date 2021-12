MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de "Kars-Ardahan-Iğdır" rüzgarı esti

Doğunun üç mücevheri bir arada yöresel ürünlerini tanıttı

Kaz eti, Kars kaşarı ve keteye yoğun ilgi

İSTANBUL - Maltepe'de Kars, Ardahan ve Iğdır'a ait yöresel ürünler ve doğal lezzetler tanıtıldı. İstanbullular, yöresel tatlardan olan kaz eti, kaşar peyniri ve kaz kavurmasına yoğun ilgi gösterdi.

Doğal güzelliği ve temiz havasıyla bilinen Kars, Ardahan ve Iğdır'ın yöresel lezzetleri İstanbul Maltepe etkinlik alanında sergilendi. Yöresel ve doğal tatların buluştuğu "Kars, Ardahan ve Iğdır" tanıtım günleri festivalinde; kaz eti, Kars kaşarı, kaz kavurması ve kete yemek severlerle buluştu. Festivalde '2021 Miss Turkey Kaz Güzellik Yarışması' için süslenen kazlar da renkli görüntülere sahne oldu. Kars, Ardahan ve Iğdır'ın şifa dolu lezzetleri ve ünlü yemekleriyle 4 gün boyunca Maltepe Sahil Etkinlik Alanında sergilenmeye devam edecek.

"Kars, Iğdır, Ardahan'ın bir tek havasını getiremedik, ondan hariç her şeyini getirdik"

Karsın ünlü yemeklerinden Kaz etinin nasıl yapıldığını aktaran Halime Altın, "Kars, Ardahan, Iğdır öncelikle Maltepe'ye geldi. Tüm İstanbulluları Maltepe Etkinlik Alanına bekliyoruz. Kars, Iğdır, Ardahan'ın bir tek havasını getiremedik. Ondan hariç her şeyini getirdik. Kaz nasıl yapılır, kaz 2 ay öncesi kesilir, temizlenir, kurutulur, tuzlanır bekletilir. Ondan sonra bütün Maltepelilere, İstanbullulara servis yapılır. Kazın tek özelliği tuzdur. Kuru kaz, kesimden sonra kesinlikle 15, 20 gün iplerde ya da ağaçlara asılarak kurutulur. Ardahan'ın, Kars'ın, Iğdır'ın en meşhuru Kazdır. Kars'tan geldiği için maliyetler çok yüksek. Bu seneki bize fiyat verdikleri porsiyonlar 80 lira, tüm kazlarımız 300 dedik. Perşembesinden Pazar gününe kadar bu fiyat tek fiyat" dedi.

"Gravyer peyniri 22, 25 kilo sütten 8 ay olgunlaştırılarak 2 yıl olgunlaşması ile tamamlanarak sunuma geçiyor"

Tanıtım günlerinde Kars'tan 60 çeşit peynir getirdiğini belirten Onur Polater, gravyer peynirinin özelliklerini sıraladı. Polater, "Biz Kars'tan üretici ve satıcı olarak şu anda İstanbul Maltepe alanına Kars, Iğdır günleri olarak tanıtıma geldik. Kars yöremizde 50, 60 çeşit peynir bulunmaktadır. Coğrafi olarak bu ürünleri İstanbul'a getirmeye çalıştık. Şu anda elimde gravyer peyniri var. Eski kaşar, taze kaşar, çeçil, küflü peynir, tulum peynir gibi ürünleri burada İstanbul halklarına sunum ve satış için getirdik. Şu anda memnunuz, halkımız da memnun. Şu anda yoğun bir talep var. Çünkü dağımız güzel. Çünkü şehrimiz güzel. Çünkü ürünlerimiz çok güzel ve kalitelidir. Gravyer peyniri yaklaşık olarak 22, 25 kilo sütten 8 ay olgunlaştırılarak 2 yıl olgunlaşması tamamlanarak sunuma geçiyor. Çok özel bir peynir. Türkiye'de sadece Kars'ta üretilmektedir ve bu peynirin özelliklerinden biri de hileyi kabul etmemesidir." İfadelerini kullandı.

"Hakiki balcı olarak ballarımızda Kafkas arısı kullanıyoruz"

Şifa deposu ballarda Kafkas arısını kullandıklarını belirten Vahit Özden, "Balımız Kars, Ardahan ve Iğdır bu yörenin ballarıdır. Ballarımız dünyanın beşinci çiçek çeşidine sahip ballardır. Tabii bu balların önemli olması, balın hakiki bal yani organik bal olması önemlidir. Dediğimiz gibi ballarda çok hileli olaylar dönüyor. Bunun için önemli olan halkımıza akıtma organik bal yedirmek. Biz de inşallah onu yedirmeye geldik. Arılarımızı da biz genelde hakiki balcı olarak ballarımızda bilhassa sonuç gören bal arısı olarak Kafkas arısı kullanıyoruz. Kafkas arısı doğaya daha iyi adapte oluyor. Bilhassa Doğu Anadolu dediğim gibi dünyanın en zengin yüzde 70 bal çiçekleri çeşidine sahip bir ülkemiz var." diye konuştu.

"Kars ketemiz var, İçli oluyor İçi cevizli oluyor"

Tanıtım günlerinde Kars ketesi yapan Filiz Zorba "Bizim yöresel olarak Kars ketemiz var. İçli oluyor, İçi cevizli oluyor, tatlısız oluyor, tuzlulu oluyor. Çeşitlerimiz çok. Burada gözlemelerimiz var. Pişilerimiz var, pişi yaptık. güzel sütle yoğruldu, mayalandı. Ekşidikten sonra bol bir yağlı sıvı yağlı kızartılıp güzel ikramlar ediyoruz herkese ikramda bulunuyoruz. Katmerlerimiz oluyor. Korkete diyorlar içli oda. O da yine tuzlu oluyor. Sacda pişiyor tabii ki. Bizim yöresel zaten hamur işlerimiz çok çeşitlidir. Şu an yapabildiklerimiz yani burada var." diye açıkladı.

"Amacımız Kars'ımızı Ardahan'ımızı tanıtmaktı"

Tanıtım günlerinde kete yapan Selva Çapanaydın, "Bugün burada Kars, Ardahan, Iğdır olarak bir araya geldik. Burada güzel bir organizasyon oluştu. Öncülüğünü ARDAFED yaptı. Bizler de burada onlar sayesinde bulunmuş olduk. Amacımız Kars'ımızı Ardahan'ımızı Göle'mizi tanıtmaktı. Zor şartlarda orada mücadele ediyoruz. Eksi 45 derecede mücadele ediyoruz. Ama 2 bin rakımlık bölgedeyiz. Doğal bitki, doğal mera alanlarına sahibiz. Bin bir çeşit çiçeğin balın en güzeli, kaşarın, tereyağının en güzeli oralarda üretiliyor. Kadınların gücü vardı. Gece 3'e, 4'e kadar bütün Kars, Ardahan, Iğdır kadınları çalıştı." dedi.

"Yöremize ait özellikleri olan sağlıklı gıda maddelerini, tarihi yerlerini, turizm yerlerini buraya taşıdık"

İstanbul Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Orhan Çerkez ise, "Bugün Kars'ın Ardahan, Iğdır'ımızın tanıtım günleri. Oradan buraya kültürümüzü, örf adetimizi, yöremize ait has özellikleri olan sağlıklı gıda maddelerini, tarihi yerlerini, turizm yerlerini önem arz eden her şeyi buraya taşıdık. Burada insanlara tanıtmak istiyoruz. Özellikle İstanbullu hemşerilerimizin buraya gelmesini rica ediyorum. Kars'ı görmenizi rica ediyorum. Ardahan'ı, Iğdır'ı tanımanızı rica ediyorum. Ardahanlı Karslı hemşerilerimin gelirken mutlaka yanlarından komşularını getirmesini bekliyorum. Çok güzel bir etkinlik olacak. Kars İstanbul'da diyoruz. Her şey burada ayaklarına kadar getirdik. Gelsin görsünler. Bizleri tanısınlar. Bu ülkede İstanbul'da hep birlikte yaşıyoruz. Her ne kadar Kars, Iğdır, Ardahan olsa da bu İstanbul'da ortak kültürel buluşmak zorundayız. İnsanlara kendimizi tanıtıp ifade etmek istiyoruz. Ayrıyeten oraya doğal ürünlerimizi, kaliteli ürünlerimizi buraya taşıyıp burada üreticiyle, tüketiciyi bir de ayrıyeten toptancıları tanıştırmak istiyoruz. Bir ara köprü kuruyoruz." dedi.