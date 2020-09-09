Başıboş köpek işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada
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Başıboş köpek işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada

İstanbul Maltepe'de elektirikli scooter'la işe giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan genç kızı belediye çalışanları kurtardı. Köpeklerin genç kıza saldırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

09.09.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:37

Maltepe'de fitness antrenörü kadın elektirikli scooter'la işe giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç kadın, yere düşerek yaralanırken, mahalle esnafı köpeklerin başkalarına da saldırdığını söyleyerek yetkililerden çözüm bulunmasını istedi. Genç kadının sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Fitness antrenörlüğü yapan 25 yaşındaki Cansu Tarhan, Maltepe'den scooter'la Kadıköy'deki iş yerine doğru yola çıktı. Tarhan, Maltepe Belediyesi'nin önünde ilerlediği sırada, başıboş dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Paniğe kapılan genç kadın, dengesini kaybederek cadde ortasında yere düştü. Olayı gören belediye çalışanları Cansu Tarhan'ın yardımına koştu. Köpekleri kovalayan çalışanlar, genç kadını arabaya bindirerek hastaneye götürdü. Cadde üzerinde işyeri bulunan esnaf da sokak köpeklerinin daha önce de başkalarına saldırdığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Başıboş köpek işe giden genç kızı parçalıyordu! Saldırı anı kamerada

"BU KONUYA ÇÖZÜM BULMALARINI İSTİYORUM"

Korku dolu anları anlatan Cansu Tarhan, "Sabah evden çıkıp işe doğru giderken saat 08.00 sıralarında tam belediyenin önünde köpeklerin saldırısına uğradım ve çok kötü bir şekilde düştüm. Allah'tan belediyenin çalışanları yardımıma koştu ve köpekleri uzaklaştırdılar. Onlar sayesinde biraz daha iyiyim. Ama çalışanlar olmasaydı belki de daha kötü sonuçlar olabilirdi. Isırılabilirdim, yaralanabilirdim. Sadece tek isteğim, yetkililerden destek bekliyorum. Bu konuya çözüm bulmalarını istiyorum" dedi.

"4 TANE KÖPEK ÜZERİME DOĞRU ATLAMAYA BAŞLADI"

Tarhan, "İşime scooter'la giderken bir anda 4 tane köpek üzerime doğru atlamaya başladı. Ben de dengemi kaybederek yüzüstü düştüm. Avuç içimden, dirseğimden, dizlerimden yara aldım. Bel kısmımda yaralarım var. Köpeklerin kulaklarında küpeleri yoktu. Bununla ilgili yetkililerden çözüm bekliyorum" diye konuştu.

Başıboş köpek işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada

"MÜŞTERİLER YOL DEĞİŞTİRİYOR"

Saldırgan sokak köpeklerinden çevre sakinleri de şikayetçi. Esnaf Ayhan Kılıçer, "Gözlükçüyüm, buranın esnafıyım. Özellikle köpeklerden çok şikayetçiyiz. Burayı herhalde benimsemişler hayvanlar. Karşıya geçişlerde şurada saldırıyorlar. Motorlara da saldırıyorlar. Birkaç kere aramamız gereken yerleri aradık. Beyaz masayı aradık. Köpekleri alamayız, götüremeyiz gibi şeyler söylediler. Şuralarda 10-12 köpek var. Müşteri yol değiştiriyor. Karşıdan geçiyorlar. Duracaklarsa durmuyorlar" dedi.

Başıboş köpek işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (4)
BURAK: Sahipsiz köpekleri toplasınlar
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MERT: Ammaa parçalamışlar :) Ülkece ne kadar seviyoruz abartmayı vurmuş bitane yıkmış scooter üzerinden o kadar. Sokaktan tüm köpekler toplanmalı köpeğin kafasına göre sokakta ne işi var?
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AHMET: Maalesef insanların hayvanlar kadar hakları gözetilmiyor bu hayvan seviciler yüzünden
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