Malkara'da dolu yağışı etkili oldu - Haberler
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Malkara'da dolu yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Erdi Kuru - Haberler | Yerel

Malkara'da dolu yağışı etkili oldu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan dolu yağışı ilçede etkili oldu.

TEKİRDAĞ (İHA) - Malkara'da dolu yağışı etkili oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan dolu yağışı ilçede etkili oldu.

Öğlen saatlerinde havanın birdenbire kararmasıyla birlikte ilçede misket büyüklüğünde yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı etkili olurken ardından dolu yerini yağmur yağışına bıraktı.

Şuana kadar ilçe genelinde dolu yağışından kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Meteoroloji yetkililerince yapılan açıklamada Malkara ilçesinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Malkara'da dolu yağışı etkili oldu

Malkara'da dolu yağışı etkili oldu

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İhlas Haber Ajansı / Erdi Kuru - Son Dakika Haberleri

Tekirdağ, Malkara, Yerel, Haber

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