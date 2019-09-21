Malign mezenkimal tümör nedir? Malign mezenkimal tümör belirtileri ve tedavisi

21.09.2019 08:40

Kanser ile mücadelenin simgesi haline gelen 21 yaşındaki Neslican Tay, 2018 yılında bir bacağını kaybetmişti. Hastalığı ile savaşını sosyal medyada sevenleriyle paylaşarak milyonlarca kişiye umut olmuştu. 20 Eylül'de malign mezenkimal tümöre bağlı artan semptomlar sonucu oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Malign mezenkimal tümöre ne demek?

Kısa süre öne hastalığının yeniden nüksetmesi sebebiyle hastaneye kaldırılan Tay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane Neslican Tay hakkında; ''Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği yaygın tutulum yapmış malign mezenkimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz." açıklamasında bulundu.

MALİGN MEZENKİMAL TÜMÖR NEDİR?

Mezenkimal tümörler, erişkinlerdeki primer mediastinal tümörlerin %10'undan daha azını oluştursa da bu oran çocuklarda daha fazla bulunuyor. Malign tümör olarak görülme oranı erişkinlerde % 55, çocuklarda % 85 tir. Bu tümör tipleri, genellikle köken aldıkları başka bölgelerdeki mezenkimal tümörleri taklit etme eğilimindedirler. Öte yandan boyutları, hastanın yaşı ve tümörün yerleştiği yere göre değişebiliyor. Tümörlerin klinik davranışı diğer sarkomlarda olduğu gibi çoğu zaman agresiftir.

Benign mezenkimal tümörler ise bazen hızlı büyüme eğiliminde olduklarından bu durum malign-benign ayrımının yapılmasını zorlaştırabiliyor. Mezenkimal tümörler ister malign ister benign olsun erken yakalandıklarında tam çıkarılma şansları yüksektir. Malign tümörlerde uzun hastalıksız değerler yakalanabiliyor. Yine de her şeye rağmen hematojen metastaz ile uzak doku ve organ yayılımı tedavilerinde cerrahları ve klinisyenleri zor durumda bırakıyor. Bu nedenle sınıflandırmaları önem kazansa da bir noktada buluşturan bir sınıflama söz konusu değildir. Mediastinal mezenkimal tümörler orijinlendiği dokuya göre değerlendirilmiştir.