Mali müşavirden Sinovac'a 50 TL ile Atatürk kartpostalı teşekkür mektubu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mali müşavirden Sinovac'a 50 TL ile Atatürk kartpostalı teşekkür mektubu

Mali müşavirden Sinovac'a 50 TL ile Atatürk kartpostalı teşekkür mektubu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'da yaşayan mali müşavir Süleyman Yıldırım, Sinovac aşısı olduktan sonra üretici şirkete teşekkür etmek amacıyla mektup yazıp içine koyduğu 50 TL ile Çin'e gönderdi.

Antalya'da yaşayan mali müşavir Süleyman Yıldırım, Sinovac aşısı olduktan sonra üretici şirkete teşekkür etmek amacıyla mektup yazıp içine koyduğu 50 TL ile Çin'e gönderdi. Yıldırım, Atatürk'ün kartpostallarının da yer aldığı mektubu gönderdiğini belirterek "Amacım jest yapmaktı, kartpostallar daha önemli" dedi.

Muratpaşa ilçesinde mali müşavirlik yapan Süleyman Yıldırım, bir süre önce Sinovac aşısı oldu. Toplum sağlığına yaptığı büyük katkı nedeniyle aşı üreticisi şirkete teşekkür etmek isteyen Yıldırım, bir mektup kaleme aldı. Yıldırım, mektubunda, "Sevgili Helen Yang, insanlığın bu zor zamanlarında, bilim insanları, doktorlar ve aşı geliştirmek için tüm çalışan bireylere, sizin şahsınızda şükranlarımı sunarım. Ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün kartpostallarını kabul etmenizi, ayrıca 50 Türk lirasını aşı çalışmalarında kullanmanızı temenni ederim. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın mektubu Çin medyasında da yer buldu.

Yıldırım'ın mektubunun içine şirkete jest ve incelik olması amacıyla 50 TL koyduğu, asıl önemli olanın ise gönderdiği Atatürk kartpostallarının olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Burak Sergen Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Enes Ünal Fatih Terim Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mali müşavirden Sinovac'a 50 TL ile Atatürk kartpostalı teşekkür mektubu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 19:21:52. #1.15#

title