Mali'de Fransa karşıtları sokağa indi
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Mali'de Fransa karşıtları sokağa indi

Mali'nin başkenti Bamako'da Fransa ve ülkedeki Fransız askeri varlığına karşı eylem düzenlendi.

Mali'de Fransa karşıtları sokağa indi
23.09.2020 01:29 | Son Güncelleme: 23.09.2020 01:32

Mali'nin başkenti Bamako'da Fransa ve ülkedeki Fransız askeri varlığına karşı eylem düzenlendi.

Yüzlerce eylemci, Mali'deki Fransız askeri varlığı ve Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) protesto etmek için Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Fransa karşıtı ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar taşıyan kabalalık Fransa karşıtı sloganlar da attı.

Çok sayıda eylemcinin Rusya bayrağı ve Rus yanlısı ifadelerin yer aldığı dövizler taşıması dikkati çekti.

Cunta halktan destek istemişti

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) lideri Assimi Goita ise Mali'nin bağımsızlığının 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, ülkedeki yabancı unsurlara destek çağrısında bulunmuştu.

Goita, halkın, "Mali ordusunun partnerleri" MINUSMA, Fransa'nın Barkhane operasyonu ve Takuba görev gücünü desteklemesi gerektiğini söylemişti.

Fransa'nın 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında, Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 askeri görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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