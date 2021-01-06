Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun'un kaç çocuğu var? Malhun Hatun hayatı ve biyografisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun'un kaç çocuğu var? Malhun Hatun hayatı ve biyografisi

06.01.2021 22:00 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:04
Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun'un kaç çocuğu var? Malhun Hatun hayatı ve biyografisi

Malhun Hatun veya Mala Hatun, Osmanlı Beyliğinini kurucusu Osman Gazi'nin ilk eşi olarak bilinmektedir. Osman Gazi'nin evlendiği ilk eşi olan Malhun Hatun, Orhan Gazi'nin annesidir. Osman Gazi'nin ilk eşi Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun'un kaç çocuğu var? Malhun Hatun ne zaman öldü? Malhun Hatun hayatı ve biyografisi

Malhun Hatun, Osmanlı Beyliğinin kurucusu olan Osman Gazi'nin ilk eşidir. 1299 yılında Osmanlı Beyliğinini Söğüt ve Domaniç'te kuran Osman Gazi, Malhun Hatun ile 1280 yılında evlenmiştir. Bu evlililkten Osmanlı Devletinin ikinci hükümdarı olan Orhan Gazi dünyaya gelmiştir.

MALHUN HATUN KİMDİR?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun Kasım 1326 yılında ölmüştür. İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'in 1280'de evlendiği ilk eşidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Mal Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

Râbi'a Bâlâ Hâtun

Bostanzade Yahya Efendi Mâl Hâtun'u Tarih-i Saf adlı eserinde Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun olarak göstermiştir. Malhun Hatun'un Osman Bey ile evliliği Tevârîh-i Âl-i Osman'da şöyle anlatılır: "Şeyhe haber virdi. Şeyh eydür: "Oğul Osman! Padişâhlık sana ve nesline mübârek olsun, ve benüm kızım Malhûn senün helâlin oldı," der.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Ezgi Mola Prens Harry Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay İsmail Kartal Ahmet Nur Çebi Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Bursa Çocuk Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun'un kaç çocuğu var? Malhun Hatun hayatı ve biyografisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 22:06:04. #1.15#
title