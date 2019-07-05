Malezya'da yolsuzluk skandalı: Eski Başbakan Rezak'ın üvey oğlu Rıza hakim karşısında
Malezya'da, adı yolsuzluk skandalına karışan eski başbakan Necip Rezak'ın üvey oğlu ile bir film yapımcısı kara para aklama suçlamasıyla yargılanıyor. Hakkında beş ayrı suçlama bulunan Rezak'ın üvey oğlu Rıza Aziz, Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) 248 milyon doları zimmetine geçirmekle itham ediliyor.
Malezya'da, adı yolsuzluk skandalına karışan eski Başbakan Necip Rezak'ın üvey oğlu ile bir film yapımcısı kara para aklama suçlamasıyla yargılanıyor.
Hakkında beş ayrı suçlama bulunan Rezak'ın üvey oğlu Rıza Aziz, Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) 248 milyon doları zimmetine geçirmekle itham ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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