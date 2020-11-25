Malezya'da eldiven üreten fabrikadaki 2 bin 500 işçi koronaya yakalandı
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Malezya'da eldiven üreten fabrikadaki 2 bin 500 işçi koronaya yakalandı

25.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:32
Malezya'da eldiven üreten fabrikadaki 2 bin 500 işçi koronaya yakalandı

Dünyanın en büyük lateks eldiven üreticisi, Malezya merkezli Top Glove'ta, 2 bin 500 çalışanında koronavirüs (Covi-19) görülmesinin ardından fabrikanın yarısını kapatıldığı ifade edildi.

Dünyanın en büyük lateks eldiven üreticisi, Malezya merkezli Top Glove'ta, 2 bin 500 çalışanında koronavirüs (Covi-19) görülmesinin ardından fabrikanın yarısını kapatıldığı ifade edildi.

Merkezi Malezya'da bulunan dünyanın en büyük lateks eldiven üreticisi Top Glove, yaklaşık 2 bin 500 fabrika çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından fabrikanın yarısından fazlasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Top Glove'un, salgının başlangıcından bu yana bir çok ülkeye koruyucu ekipman temin ettiği ifade edildi. Top Glove'un, başkent Kuala Lumpur dışındaki 28 fabrikada üretimi geçici olarak durdurduğu, ancak üreticilerin eldiven üretiminde bir sıkıntının yaşanmaycağını ifade etti. Top Glove şirketin 41'i Malezya'da olmak üzere 47 fabrika işlettiği ifade edildi. Toplu vakalar ülke çapında günlük 2 bin 188 vakayla rekor seviyeye ulaşırken, ülkedeki toplam vaka sayısı 58 bin 847'ye çıktı.

 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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