Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de yurda yerleştirildi
06.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:58
MALDİVLER'den yurda getirilen 209 Türk vatandaşı, Kırşehir'de öğrenci yurduna yerleştirildi.
MALDİVLER'den yurda getirilen 209 Türk vatandaşı, Kırşehir'de öğrenci yurduna yerleştirildi.
Maldivler'den koronavirüs tedbirleri kapsamında uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 209 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Kırşehir'e ulaştı. 14 günlük karantina süresini tamamlamak üzere Fatma Bacı Öğrenci Yurdu'na getirilen Türk vatandaşları, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri de yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: DHA