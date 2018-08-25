Malazgirt Zaferi'nin 947. Yıldönümü Programına Vatandaşları Davet Ettiler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydara Ali Yıldız, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Muş'un Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilçedeki vatandaşları ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle onurlandıracağı Tarihi Milli Park'ta yapılacak 26 Ağustos Zafer Bayramı programına davet etti.

26 Ağustos'ta düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü kutlama programı dolayısıyla ilçe genelinde esnafları dolaşan Başkan Yıldız, Başkan Kartoğlu ve Kaymakam Kırlı vatandaşları programa davet etti.

Esnafları ziyaret eden Yıldız, Malazgirt'in tarihi günlerini yaşadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız 26 Ağustos'ta tarihi ilçemizi ziyaret edecektir. 26 Ağustos Sultan Alparslan'ı anma programında saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Malazgirt'te olacak. Biz tüm Malazgirt, Muş ve tüm Türkiye'de yaşayan kardeş halkları bu anlamlı günde Malazgirt Tarihi Milli Parkı'na bekliyoruz. Bütün halkımız, bütün milletimiz bu topraklarda yaşayan herkes, bu kutlu zafer programına davetlidir" dedi. - MUŞ