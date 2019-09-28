Malazgirt'te pancar alım kampanyası başladı

28.09.2019 15:08

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen törenle pancar alım kampanyası başladı.

Pancar alım tesislerinde gerçekleşen törene katılan Kaymakam Emre Yalçın, tüm pancar üreticilerine hayırlı ve bereketli bir yıl geçirmesi temennisinde bulundu.

Pancar üretiminin ilçenin en önemli geçim kaynağı olduğunu belirten Kaymakam Yalçın, üreticilere şu uyarılarda bulundu:

"Traktörlerinizin arkasında mutlaka reflektör bulundurun. Gece yollarda hareket ederken ardınızdan gelen araçlar sizleri fark edebilsinler. Traktör römorklarının arkasına takacağınız bir reflektör, kaç tane olası kazayı önlemeyecektir. Bu römorkları fark etmeyen sürücüler sizleri sollamaya çalışıyorken çok büyük tehlikeler atlatabiliyor. Hem sizler tehlike atlamayın, hem de karşınızdaki sürücü bir tehlike atlatmasın."

Malazgirt Bölge Pancar Şefi İbrahim Bostancı ise bu yıl içerisinde 75 bin ton pancar alımı yapacaklarını belirtti.



Bostancı, "Bu yıl pancar kotamız 97 bin ton. İnşallah bu yıl 75 bin ton fireli pancar almayı düşünüyoruz. Kantarımız açtık ve çiftçilerimizi bekliyoruz. Çiftçilerimiz biran önce söküme girip, pancarları getirsinler. Çünkü 31 Ekim'de kampanyayı kapatmayı düşünüyoruz. İnşallah belirlediğimiz son güne kadar hedeflediğimiz 75 bin ton pancarı alırız." dedi.



Törende pancar toplama alanına ilk şeker pancarı getiren 3 çiftçiye, Kaymakamı Yalçın ve Belediye Başkanı Cengiz Altın tarafından hediye verildi.

Kaynak: AA