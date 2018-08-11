Malazgirt'te 26 Ağustos Değerlendirme Toplantısı

Muş Valisi Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet ile birlikte Malazgirt Zaferi'nin 947'inci yıldönümü etkinlikleri öncesi yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Malazgirt ilçesine geldi.

Muş Valisi Aziz Yıldırım beraberinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Diyarbakır Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin helikopter ile Malazgirt Jandarma Komutanlığa geldi. Vali Yıldırım ve beraberindeki heyeti Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Malazgirt Jandarma Komutanı Ali Karaoğlan ve ilçe Emniyet Müdürleri Uğur İhsan Azat ve İlker Eşki karşıladı. Vali Yıldırım beraberindeki heyet ilk olarak Malazgirt Zaferinin yapılacağı alanı ziyarete ederek, Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, yüklenici firma, Okçular Vakfı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerinden 26 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için yapılacak hazırlıklar ve yapılması düşünülen çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Vali Yıldırım ve beraberindeki heyet daha sonra Malazgirt Kaymakamlığına geçerek yapılacak çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında Kaymakam Soner Kırlı'nın makam odasında düzenlenen istişare toplantısına katıldılar.

Toplantıda, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile kutlanan 26 Ağustos Malazgirt Fethi'nin 946'ıncı yılı etkinliklerinde olduğu gibi bu yıl ki etkinliklerini de Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Okçular Vakfı tarafından organize edeceği ifade edildiği belirtildi. Vali Yıldırım istişare toplantısı ardından yine helikopter ile Muş'a hareket etmek için ilçeden ayrıldı. - MUŞ