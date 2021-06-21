Malazgirt Kaymakamı Demirer, kentteki çalışmaları inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malazgirt Kaymakamı Demirer, kentteki çalışmaları inceledi

Malazgirt Kaymakamı Demirer, kentteki çalışmaları inceledi
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçede yürütülen çalışmaları inceledi.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçede yürütülen çalışmaları inceledi.

Demirer, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Şahin ile Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nı gezdi.

Yapımı devam eden hipodrom, kıl çadır, sergi alanları ve stantları kontrol eden Demirer, ardından yapımı süren İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ile İlçe Jandarma Komutanlığı vardiya yatakhanesi inşaatlarını denetledi, yetkililerden bilgi aldı.

Demirer, daha sonra yapımı süren 100 yataklı devlet hastanesi ile Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

Nereden nereye! Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde bulundu
Nereden nereye! Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Vladimir Putin Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Emel Sayın Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Gareth Bale Burak Yılmaz Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malazgirt Kaymakamı Demirer, kentteki çalışmaları inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 12:11:52. #1.15#

title