"Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları" tanıtım toplantısı yapıldı
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"Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları" tanıtım toplantısı yapıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Tarihten ibret almak gerekir ve tarihten ibret alınabilmesi nesilden nesile aktarımların somut bir şekilde yapılmasıyla ilişkilidir.

12.08.2020 15:21 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:28

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Tarihten ibret almak gerekir ve tarihten ibret alınabilmesi nesilden nesile aktarımların somut bir şekilde yapılmasıyla ilişkilidir." dedi.

Erdoğan, Bilecik'te beraberindeki Vali Bilal Şentürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Şeyh Edebali Türbesi ile Orhan Gazi Camisi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, 25-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları'nın tanıtım toplantısı için Söğüt ilçesine geçti.

Erdoğan, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Anadolu'nun baştan başa bir vatan yapıldığının hikayesini Alparslan'dan Ertuğrul Gazi'ye kadar olan süreç incelendiğinde çok iyi görülebileceğini söyledi.

Çanakkale ile Ahlat-Malazgirt'in adeta Türk tarihinin, kültürünün, kimliğinin iki yakasını bir araya gelişi olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde doğan her çocuğun, her gencin liseyi bitirmeden önce muhakkak hem Ahlat-Malazgirt'i hem Çanakkale'yi görmüş olması gerektiğine vurgu yapmaya çalıştık. Etkinliklerimizde de gençleri Ahlat'a ve Malazgirt'e getirmeye gayret gösterdik. Bilecik de Söğüt de Şeyh Edebali de Ertuğrul Gazi de bu yolun dönüm noktalarından. Ümit ediyoruz ki bu kimliğimizin yeniden ihyası yolculuğunda bu önemli coğrafi işaret noktalarından birinde gençlerimize burayı da hatırlatmış olalım. Gençlerimiz yetişirken, okullarıyla, arkadaşlarıyla yaptıkları gezilerde ya da ailelerle yaptıkları seyahatlerde muhakkak akıllarına gelen yerlerden birinde Söğüt olsun. Ecdatları Ertuğrul Gazi'ye gelmek, Şeyh Edebali'yi ziyaret etmek muhakkak ki yetişmelerinin bir parçası olsun istiyoruz. Ahlat, Malazgirt ve Çanakkale ile ilgili bu çalışmaları da devam ettiriyoruz."

"Hedefimizde hep gençlerimiz var"

Erdoğan, Bilecik'in geçmişte yakılmış bir şehir olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz noktada kendilerini büyük bir medeniyetin mirasçısı olarak gören, işte 'Avrupa Birliği' diye insan haklarını ve özgürlükleri en üst düzeyde temsil ettiğini iddia eden bir kulübün üyesi olduğunu düşünenlerin ve söyleyenlerin daha dün nasıl barbarca sivillerin evlerini, tarihi eserleri, camileri, medreseleri, imaretleri yakıp, yıktıklarının izlerini görecekler Bilecik'te. Bir kimliğin ihyasında elbette tarihin ve tarihin bu tür dönüm noktalarının çok ciddi önemi var. Bakıyorsunuz üzerinden 100 yıl geçmeden Akdeniz'den bizi mahrum etmeye çalışan, bir zamanlar Türk gölü olan Akdeniz'de bu kadar uzun sınırımızın, kıyımızın olmasına rağmen 1 kilometrekare bile neredeyse bize hak olarak görmeyen bir zihniyetle mücadele ediyorsunuz. 'Ne önemi var ki 100 yıl önce Bilecik'in yakılıp, yıkılmasının, tarihi eserlerin tarumar edilmesinin' derseniz eğer, işte bugün de 'ne önemi var ki Akdeniz'in kardeşim' diyenlerle, demelerle karşılaşmış olursunuz, onlara tahammül etmek zorunda kalırsınız."

Tarihten ibret almak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Tarihten ibret alınabilmesi nesilden nesle aktarımların somut bir şekilde yapılmasıyla ilişkilidir. Buralara gelmek, adım atmak, Ertuğrul Gazi'nin huzurunda onu ziyaret etmek, onun hikayesini anlamak, Şeyh Edebali'nin öğütlerini öğrenmek ve bunları bugün hayatımıza tatbik etmek, bundan çıkarttığımız derslerden ilham almak... İnşallah bu amaçlarımıza ulaşırız. Okçular Vakfı'nın yılda yaptığı iki büyük etkinlik ve bu etkinlikte de Fatih ile fetih şuurunu 29 Mayıs'ta anlatmaya çalışıyoruz, Ertuğrul Gazi ile Ahlat'ı, Malazgirt'i bu toprakları vatan yapan değerleri ve hikayeyi anlatmaya çalışıyoruz. Hedefimizde hep gençlerimiz var. Gençlerimizin bunları görmesini, öğrenmesini istiyoruz. 25-26 Ağustos'ta Ahlat'ta, Malazgirt'te olacağız." ifadesini kullandı.

Yıldız: "Zaferimizi, o kutlu günü hatırlayacağız"

Vali Şentürk ise Türk milletinin sadece kılıçla tarihte iz bırakan, vatan ve toprak kazanan bir millet olmadığına değinerek, Türk milletinin gönülleri de kazanan, manayla medeniyetini inşa eden bir millet olduğunu vurguladı.

Türk milletinin Ahlat ve Malazgirt ile birlikte Bilecik ve Söğüt'ü aynı anlayışla sahiplenmesi gerektiğini anlatan Şentürk, "Bu 2 alanı Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tarihi misyonu itibarıyla birbiriyle bütünleştirerek gelecek kuşaklarımızı bu anlayış içinde yetiştirmemiz gerekiyor." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Turan da Türk milletinin köklerini çocukları ve gelecek nesillere öğretmenin önemine değinerek, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirilen, Okçular Vakfı'mızın öncülüğünde icra edilen Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları'nın her zaman yanında ve destekçiyiz. Tarihini unutan milletlerin geleceğini başkaları inşa eder. Biz tarihimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız." diye konuştu.

Okçular Vakfı Başkanı Yıldız ise 25 Ağustos'ta Sultan Alparslan'ın ordusuyla Malazgirt'e intikal ettiği ve Selçuklu'nun üs olarak kullandığı karargahı olan Ahlat'a gideceklerini hatırlatarak, bu toprağın çocuklarının bir, beraber ve kardeş olduğunu anlatmayı, fetih ve vatan şuuruyla dünyanın en iyisi yapabileceklerine olan inancı gençlerle paylaşmayı amaçladıklarını bildirdi.

Anadolu'nun fethinin 949. yıl dönümünün anılacağını anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizi anacağız. Zaferimizi, o kutlu günü hatırlayacağız. Gençlerimizin Ahlat'ı, Malazgirt'i, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı bilmesini istiyoruz. Bu topraklarda ilelebet var olacak Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı temelleri, tarihi arka planını bilmesini istiyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi büyük katılımlı toplantılarımız olmayacak ama Ahlat'ı da Malazgirt'i de bu toprağın çocuklarına, bütün Anadolu'ya duyurmanın gayreti içinde olacağız. Cumhurbaşkanımızı katılımıyla Malazgirt'ten Anadolu'daki varlığımızı, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu dünyaya beyan edeceğiz."

"Malazgirt 1071" filminin oyuncularından Cengiz Coşkun ise kutlamalar kapsamında filmin galasının Malazgirt'te yapılacak olmasından duyduğu heyecanı dile getirdi.

'Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları' tanıtım toplantısı yapıldı

Kaynak: AA

Manşet

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