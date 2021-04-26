Malatyasporlu taraftarlar çocukların bayramını unutmadı
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Malatyasporlu taraftarlar çocukların bayramını unutmadı

Malatyasporlu taraftarlar çocukların bayramını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nin organizasyonu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kısıtlama nedeniyle evde geçirmek zorunda kalan öğrenciler bugün okullarında ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nin organizasyonu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kısıtlama nedeniyle evde geçirmek zorunda kalan öğrenciler bugün okullarında ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yılda korona virüs salgını nedeniyle kutlanamadı. Kısmi kapanma tedbirleri nedeniyle 23 Nisan günü sokağa çıkamayan öğrencileri okullarında ziyaret eden Maalatyaspor Taraftaralar Derneği öğrencilere hediyeler dağıttı.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İnönü Üniversitesi, Malatya Ticaret Borsası ve Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeylerinin katkıda bulunduğu organizasyona Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Battalgazi Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Özgür Karataş ve Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya katıldı.

Şehit Selahattin Karakaş Anaokulu ve Orduzu Elmasuyu Ortaokulları ziyaret edilerek öğrencilerle tek tek sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Kanbay ve beraberindekiler, LGS sınavına girecek öğrencilere de başarılar diledi.

Malatyaspor Taraftarlar Derneğinin hediyelerini dağıtan Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay öğrencilere tuttukları takımları da sorarak "Doğduğunuz, büyüdüğünüz şehrin takımını tutun. Bizim takımımız Malatyaspor. Malatya'mızın değerlerine sahip çıkacağız. Böylelikle hayata bakış açınız daha güçlü olur, vatan için millet için mücadele duygularınız kabarır. Hepiniz pırlanta gibi çocuklarsınız. Geleceğimiz sizlere emanet. Bizlerde sizlere daha iyi bir gelecek sunmak adına elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ise, öğrencilere her fırsatta destek olan ve iyi bir geleceğe sahip olmaları için mücadele eden Milli Eğitim Müdürü Kanbay'a teşekkür ederek, "Kendisi iyi birde Malatyasporludur. Kendisiyle her oturmamızda okullarla ilgi projelerde ve gençlere yönelik projelere destek vereceğini belirtmesi bizleri onure etmiştir. Biz Taraftar Derneğimizin amacında belirttiğimiz gibi 'Gelecek nesillere Malatyasporluluk olgusunu' yansıtmakta bizlere destek olan müdürümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Asla pes etmesinler, kendilerine olan güveni kaybetmesinler" diye konuştu. - MALATYA

Malatyasporlu taraftarlar çocukların bayramını unutmadı
Malatyasporlu taraftarlar çocukların bayramını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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