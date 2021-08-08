MALATYA'YA YAPILACAK OLAN CUMA CAMİSİ İÇİN İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MALATYA'YA YAPILACAK OLAN CUMA CAMİSİ İÇİN İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

MALATYA'YA YAPILACAK OLAN CUMA CAMİSİ İÇİN İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Kent Konseyinin daveti üzerine bir araya gelen STK Temsilcilerini Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda ağırlayarak Malatya'da yapımı gerçekleştirilecek olan Cuma Camisi için istişarelerde bulundular.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Kent Konseyinin daveti üzerine bir araya gelen STK Temsilcilerini Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda ağırlayarak Malatya'da yapımı gerçekleştirilecek olan Cuma Camisi için istişarelerde bulundular.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan STK temsilcileriyle geçtiğimiz hafta içerisinde Cuma Camisi ile alakalı olarak bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "STK temsilcilerimiz Cuma Camisinin Malatya için büyük bir ihtiyaç olduğunu dile getirdiler. Sayın Başkanımızın önerileri katılımcılar tarafından kabul gördü. Bu ziyaretimizi de Sayın Başkanımıza teşekkür etmek ve istişarelerde bulunmak için gerçekleştiriyoruz" dedi.

Malatya için büyük bir caminin şart olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Cuma Camisinin yapımı ile ilgili arkadaşlarımız bizlere taleplerini ilettiler. Yer konusunda tereddütlerimiz vardı. Yer konusu ile ilgili olarak burada bulunan hazirununda görüşünün alınması gerektiğini düşünüyorum. Anadolu'daki ilk cami Battalgazi bulunan ve 1224 yılında hizmete açılan Ulucami'dir. Ulucami'nin hemen yanında Şahebe-i Kübra Medresesi bulunmakta. İnşallah Allah nasip ederse Şahebe-i Kübra Medresesini ayağa kaldıracağız. Sadrettin Konevinin, Mevlananın ve İbni Arabinin müderrislik yaptığı bu medreseyi öne çıkaracağız. Malatya gibi güzel bir şehre nasıl ki o dönemde Ulucami yapılmış ve günümüze kadar gelmişse bizde Cuma Camisini yaparak Malatya'ya kazandıracağız. Camimizin yapımını halkla birlikte, hayırla yapılacak inşallah. Caminin yapımında herkesin katkısı, herkesin paydası olduğu bir anlayışla olmasını sağlamalıyız. İnşallah hep birlikte Malatya için güzel bir Caminin yapımını gerçekleştirmiş oluruz" dedi.

Başkan Gürkan konuşmasının devamında Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında da katılımcı STK temsilcilerine bilgiler aktardı.

Başkan Gürkan'ın ardından Mehmet Doğan yaptığı konuşmada, "Selahattin Başkanımıza cami konusunu açtığımızda çok sıcak yaklaşımları olmuştu. Bu güzel duruşundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimiz 'Kim Allah için bir mescit bina ederse Allah'da ona Cenneti bir köşk bina eder' buyuruyor. İşte o köşke Sayın Başkanımız sahip olsun diye buradayız. Kent Konseyindeki toplantıda bunu görüştük ve sizin tespitlerinizin çok güzel olduğuna karar verdik" şeklinde konuştu.

Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'da, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yapmış olduğunuz bütün hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle Arslantepenin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girmesinde çok ciddi emek ve katkılarınız var bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Şehirlerin hafızalarda kalmasını sağlayan önemli eserler vardır. Bunlardan en önemlileri ise camiler ve ibadethanelerdir" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Ezgi Mola Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MALATYA'YA YAPILACAK OLAN CUMA CAMİSİ İÇİN İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 16:29:39. #1.15#

title