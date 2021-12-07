Malatya Valisi Baruş'tan MGC'ye ziyaret

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde MGC Başkanı Vahap Güner ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Baruş, cemiyetin kentin en köklü kurumlarından biri olduğuna dikkat çekerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce yapmayı planladıkları ziyareti bugün gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Baruş, ziyaretinde basının önemini vurguladı, özverili çalışmaları için gazetecilere teşekkür etti.

Kentte devam eden eğitim yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Vali Baruş, şöyle devam etti:

"Elazığ-Sivrice depreminden sonra bazı okullarımızda hasarlar oluştu. Bazı okullarımızı depreme dayanıklı olmadığı için boşaltmak durumunda kaldık. Şu anda 70 civarında okulumuz yeniden yapım programına alındı. Halen TOKİ tarafından yapımı devam eden okullarımız var, diğer taraftan il yatırım programında olup bizim ihale ettiğimiz okullarımız var, depremden sonra yoğun çaba sarf ettiğimiz hayırseverler tarafından yapılan güzel okullar var. Hayırsever vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan okul sayısının 20'ye yaklaşacağını söyleyebilirim. Bizim için eğitim çok çok önemli. Yapılacak bu çalışmalarda yaklaşık 2 yıl içerisinde Malatya'nın fiziki anlamda okul probleminin kalmayacağını söyleyebilirim. İlimizde anaokulu sayısının ciddi bir şekilde arttırılması söz konusu. Bizde Milli Eğitim Bakanlığımıza 50 anaokulu talebimizi gönderdik. İnşallah önümüzdeki dönemde Malatya'ya 50 anaokulu kazandırılacak."

Aydın Baruş, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli bir kişinin uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanmasına ilişkin bir soru üzerine, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet