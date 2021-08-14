Malatya turizminin UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'yle canlanması hedefleniyor
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Malatya turizminin UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'yle canlanması hedefleniyor

Malatya turizminin UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'yle canlanması hedefleniyor
Anadolu Ajansı / Ramazan Ercan - Haberler | Güncel

Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasıyla kent turizminin hareketlenmesi bekleniyor.

Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasıyla kent turizminin hareketlenmesi bekleniyor.

Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren 19. eser olan Arslantepe Höyüğü'nde, kararın ardından turizm hareketliliği hissedilmeye başlandı.

Höyüğün etrafına yapılacak müze, karşılama ile simülasyon merkezleri ve sosyal donatı alanlarıyla ziyaretçi sayısında önemli artış bekleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine, 2014 yılında Battalgazi Belediyesi ile bölgeyle ilgili çalışmalar yaptıklarını, kazı heyetine fahri hemşehrilik beratı verdiklerini, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Kültür Mirası aday listesine alınması için girişimlerde bulunduklarını ve bölgenin 2014'de aday listeye alındığını anımsattı.

İlerleyen süreçte yaptıkları çalışmalarla Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını ve bölgenin kalıcı listeye alınması için başvuruda bulunulduğunu hatırlatan Gürkan, 2020 yılında yapılması gereken genel kurulun salgın nedeniyle bu yıla ertelendiğini, geçtiğimiz günlerde de Arslantepe'nin Türkiye'de 19. kültürel miras olarak kalıcı listeye girdiğini kaydetti.

Malatya'nın insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu ana yurt yapan kent olduğunu vurgulayan Gürkan, şöyle konuştu:

"Dünya milletler camiası, arkeologların ve kültür bilimcilerinin ortak tesciliyle Arslantepe insanlık medeniyetinin başladığı yer olarak tescillendi. Arslantepe'nin UNESCO listesine girmesinin ardından bölgeye yoğun bir talep var. Bizim şu anda eksikliklerimiz var. Karşılama merkezinin oluşturulması, simülasyonla 7 bin yıl önce yaşanan şeylerin anlatılması, karşılama merkezi noktasında. Sosyal ihtiyaçların karşılanması, kafeterya benzeri şeylerin yapılması planlamamız bitti, çalışma süreci başladı. Kültür ve Turizm Bakanımızın yakın zamanda Malatya'yı ziyaret etmesiyle bu süreçte de mesafe kat edeceğiz. Malatya Etnografik Müzesi'nin buraya yapılması noktasında taleplerimizi ilettik. Şu anda arkadaşlarımız 40 dönümlük alan içerisinde müzenin kurulması düşünülen yerin kamulaştırılması işlemlerini başlattılar. Gelen insanlara buranın insanlık medeniyetinin başladığı yer olduğu duygusunu yaşatmamız lazım."

Malatya'nın Hitit, Urartu, Bizans, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını, kentin kültürel değerlerinin ayağa kaldırılması adına ciddi çalışmalara imza attıklarına dikkati çeken Gürkan, "Malatya'yı bir dünya şehri yapmak durumundayız. Geçmişimizin mirasçıları olarak bizler de burada hizmet destanı yazmakla mükellefiz." dedi.

3-4 günlük turlara Malatya da dahil edilecek

Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesiyle bölgedeki turizmi canlandırmak için çalıştıklarını, bölgenin turizm destinasyonuna alınmasına ilişkin çalışma yürüttükleri bilgisini veren Gürkan, şöyle devam etti:

"Üniversitemizle, tur operatörleriyle yaptığımız toplantılarda 3-4 günlük Malatya turizm destinasyonu için kültür rotaları oluşturduk. Bölgesel anlamda Harput, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya'yla birlikte bölgeyi içine alan 3 günlük bir destinasyon. Tur operatörleriyle yol, kültür haritalarını belirledik. Bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalar kentin turizm potansiyelinin gelişmesi adına önemli sonuçlar verecek. Aynı zamanda gastronomi noktasında da çalışma içindeyiz. Malatya mutfağı çok zengin, bu zenginliğin dünyaya tanıtılması ve tescil edilmesi noktasında da niyet mektubunu UNESCO'ya sunduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Ercan

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