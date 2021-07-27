Malatya turizminde Arslantepe bereketi bekleniyor

Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan, ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması kentte sevinç yarattı.

Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan, ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması kentte sevinç yarattı.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen ve yaklaşık 7 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan Arslantepe Höyüğü, Çin'in Fucou kentinin ev sahipliğinde çevrimiçi düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi Genişletilmiş 44. Oturumunda Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Arslantepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması kentte büyük heyecan yarattı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine, 2014'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nde mutlu sona ulaştıklarını söyledi.

Arslantepe Höyüğü'nün Türkiye'nin 19'uncu kültür varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiğini hatırlatan Gürkan, şöyle devam etti:

"Arslantepe Höyüğü'nün asıl listeye alınması kentte büyük sevinç yarattı. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, hepsine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra sorumluluk daha da arttı. Bunun farkındayız. Bundan sonra Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında çalışacağız. Buradaki sosyal donatı alanlarının, karşılama ve simülasyon merkezleriyle ilgili çalışmaları başlatmıştık. Onları tamamlayacağız. Önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da kentimize gelecek. Malatya'mıza, insanlığa hayırlı olsun."

Gürkan, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının kente olumlu katkılarının olacağını dile getirerek, "Nemrut da listede, burası da listeye girdi. Yabancı turizm seyahat acentalarının özellikle UNESCO tarafından tescil edilmiş bu tür yerlere ilgi gösterdiğini ve bunları tur operatörleriyle paylaştığını biliyoruz. Biz de onun alt yapısını hazırlayacağız. Malatya tarım, sanayi ve sağlık kenti olduğu gibi turizm kenti de olacak." dedi.

"Turizmin, tanıtımın odağında olacak"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ise Malatya için tarihi bir gün yaşandığını söyledi.

Şişman, Arslantepe'nin önemli bir tarihe sahip olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Arslantepe Höyüğü, dünyanın en eski kerpiç sarayını bağrında bulunduran, bürokrasi ve devlet kavramının temellerinin atıldığı, dünyanın en eski kılıçlarının ortaya çıkarıldığı bir yer. UNESCO toplantısında katılımcı ülkelerden de Arslantepe Höyüğü büyük övgü aldı bu da bizim için gurur kaynağı oldu. 2014'ten bu yana 7 yıllık çabanın sonunda kalıcı listeye girdik. Özellikle buraya 40 yılını, ömrünü feda eden İtalyan arkeolog Prof. Dr. Marcelle Frangipane'ye teşekkür ediyoruz. Marcelle burada iğneyle kazıyarak güzel sonuçlar aldı. Ayrıca Bakanlığımız, yerel yöneticilerimiz büyük destek verdi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Kalıcı listeye girmiş olmak her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Asıl bundan sonra yapmamız gerekenleri yapacağız."

Kararla Arslantepe Höyüğü'nde turizm hareketliliği yaşanacağını aktaran Şişman, "Kültürel mirasların bulunduğu şehirler turizm anlamında öncelikli hale geliyor. Bu konuda Arslantepe Höyüğü şehrin anahtarı konumuna geldi. Artık Arslantepe Höyüğü turizmin, tanıtımın odağında olacak. İlerleyen günlerde turizm konusunda güzel gelişmeler yaşanacak." diye konuştu.

Arslantepe Höyüğü

Malatya'ya 7 kilometre uzaklıkta, Fırat Nehri'nin batı kıyısında bulunan Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde, binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında yer alıyor. Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyor.

İlk arkeolojik kazı çalışması 1931'de Louis Delaporte başkanlığındaki Fransız ekip tarafından gerçekleştirilen, 1961'den bu yana ise Roma La Sapienza Üniversitesinden ekiplerce sürdürülen kazı çalışmalarıyla Arslantepe Höyüğü'nde yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'nun en eski şehir devletlerinden birinin yapıları ortaya çıktı.

Duvarlarındaki siyasi gücün tasvir edildiği renkli figürler ve rölyef levhalarla erken devlet sisteminin izlerini barındıran Arslantepe'de, Mezopotamya'dakilerle benzerlik gösteren çok sayıda çanak ve çömlek de kazılardan çıkan eserler arasında yer alıyor.

Kazı çalışması yapılan alanda, merkezi devlet sistemine geçişe tanıklık eden bulgular da ortaya çıkarıldı. Kerpiç saray kompleksi, gıda dağıtımında kullanılan mühürleme sistemi, dünyada bugüne kadar bulunabilmiş en eski kılıçlar, devlet sisteminin burada ortaya çıktığını gösteriyor.

Aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı merkez olan Arslantepe Höyüğü, 2014'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik