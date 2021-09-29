Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile TİHEK arasında iş birliği protokolü imzalandı - Haberler
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile TİHEK arasında iş birliği protokolü imzalandı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile TİHEK arasında iş birliği protokolü imzalandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında insan hakları alanında iş birliği protokolü imzalandı.

MALATYA (AA) - Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında insan hakları alanında iş birliği protokolü imzalandı.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele edilmesi ile kötü muamelenin önlenmesi doğrultusunda deneyim, bilgi, belge, materyal ve literatürlerin paylaşılması konularını kapsayan protokol, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabulut, insan haklarının, tüm insanların doğuştan sahip olduğu, milliyet, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit olarak yararlanabileceği temel hak ve özgürlükler olduğunu belirtti.

İnsan haklarının korunması ve ileri götürülmesinin temel hedefleri arasında olması gerektiğini aktaran Karabulut, üniversitenin bölümlerine, programlarına ve müfredatına insan hakları konulu dersler ekleyeceklerini bildirdi.

Üniversite bünyesinde İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurmayı planladıklarını belirten Karabulut, şöyle devam etti:

"Sosyal sorumluluk bilincine sahip gençler yetiştirme hedefimizi bir adım daha ileriye taşıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu protokol ile öğrencilerimizi insan haklarına duyarlı, bilinçli bireyler olarak yetiştirmeye ve toplumda bilinci artırmaya yönelik adımlar atmış olduk. Aynı zamanda üniversitemiz öğrencilerine TİHEK bünyesinde staj yapma imkanı da sağlamış olacağız. Birkaç yıl sonra bu protokolün etkilerini göreceğiz. Bilinçli nesiller yetiştirerek geleceğe bilim eşliğinde ışık tutuyoruz."

TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ise imzaladıkları protokolle insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydederek, "Ayrımcılık ile mücadele edilmesi yoluyla kötü muamelenin önlenmesi doğrultusunda deneyim ve bilgilerin paylaşılması, insan hakları alanına ilişkin mevzuatın geliştirilmesi, bu konu ile ilgili farkındalık artırıcı projelerin kurumlar arası beklentiler ve değerler doğrultusunda koordineli bir biçimde hayata geçirilmesi ve nihai olarak insan haklarına saygılı ve duyarlılığı gelişmiş toplumsal yapının oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile TİHEK arasında iş birliği protokolü imzalandı - Haberler
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