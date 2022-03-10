Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahi Servisi yenilendi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yenilenen Göğüs Cerrahi Servisi hizmete açıldı.

Servisin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Göğüs Cerrahi Servisi'ne yeni cihazlar eklediklerini, kliniğin onarımını yaptıklarını, odalara yeni donanım eklediklerini anlattı.

Servise, bronkoskopi ve girişimsel işlemler ünitesi kazandırdıklarını dile getiren Kızılay, "Daha önce Göğüs Cerrahisi ile Göğüs Hastalıkları birlikte yapıyordu. Şimdi Göğüs Cerrahisi'ne ayrı bir ünite kazandırmış olduk. Bugün kliniğin yeni yüzünü, hem de bronkoskopi ve girişimsel işlemler bölümünü açmış oluyoruz." dedi.

Göğüs Cerrahi Servisi'nin geçen 10 yılda, akciğer kanserinde kapalı yöntemle ameliyatta 500. hastaya ulaştığını ve bugün itibarıyla 500'ü de geçtiğini kaydeden Kızılay, "Bu cerrahi Türkiye'de büyük merkezlerde yapılan bir cerrahi. Ama 500'ün üzerinde bu ameliyatları yapan Türkiye'de ancak bir elin parmağı kadar yer ancak vardır. Üniversite hastaneleri içerisinde de en çok yapan merkeziz." ifadesini kullandı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran da karaciğer naklinde adını duyuran Turgut Özal Tıp Merkezinin artık onkoloji hastalarının en fazla tercih ettiği hastane konumunda olduğunu söyledi.

Kimyasal nedenler, çevre etkisi ve sigaranın yol açtığı akciğer kanserinin dünyadaki ölümlerin en sık nedeni olduğunu belirten Başkıran, en etkili tedavinin de cerrahi müdahale olduğunu ifade etti.

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakkı Ulutaş ise kapalı yöntemle yaklaşık 3 santimetrelik tek delikten onkolojik prensiplere uygun olarak akciğer kanseri ameliyatı yaptıklarına değinerek, cerrahide de erken tanının öneminin büyük olduğunu kaydetti.