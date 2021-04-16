Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan MGC'ye ziyaret
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Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan MGC'ye ziyaret

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan MGC'ye ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Şehirle birlikte sanayinin ve ekonominin gelişebilmesi adına gazetecilere ihtiyaç var. Malatya TSO olarak gazetecileri önemsiyoruz" dedi.

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ve başkan yardımcıları İskender Yılmaz, Veysel Erkuş ve Ali Aladağ yer aldı.

"ŞEHİRLE BİRLİKTE SANAYİNİN VE EKONOMİNİN GELİŞEBİLMESİ ADINA GAZETECİLERE İHTİYAÇ VAR"

Yeni yönetime başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Sadıkoğlu, "30 yılı aşkındır ilimizdeki gazetecilerin çatı kuruluşu olan Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nin 20 Mart 2021 tarihinde yapmış olduğu genel kurulun ve kurul sonrası oluşan yeni yönetimin hayırlı olmasını diliyorum. Cemiyetin başkanlığını yürütürken vefat eden değerli büyüğümüz Haydar Karaduman ağabeyimizi de rahmetle anıyoruz. Yapılan genel kurulda başkanlığa seçin Vahap Güner'e görevinde başarılar diliyorum. Basının 4'üncü kuvvet olarak kamu görevi gördüğünü düşünüyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana şunu ifade ediyorum, yapıcı eleştirin bizi de yönlendireceğini, geliştiriciliğine olan inancımız tam. Dolayısıyla şehrin, şehirle birlikte sanayinin ve ekonominin gelişebilmesi adına gazetecilere ihtiyaç var. Bizler sizi önemsiyoruz. Yeni yönetimin ciddi işler yapabileceğinize inancımız da tam. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim" dedi.

"MALATYA'MIZIN EKONOMİSİ İÇİN CİDDİ ADIMLAR ATIYOR"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Güner, "Ziyaretlerinden dolayı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımız genç ve heyecanlı. Özelikle deprem ve pandemi döneminde yapmış olduğu girişimleri yakından takip ettik. Malatya'mızın ekonomisi için ciddi adımlar atıyor. Başkanımıza bizler de başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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