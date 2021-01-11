Malatya Ticaret Borsasından MGC'ye ziyaret

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret etti.

MGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla cemiyeti ziyaret eden Özcan, Cemiyet Başkanı Vahap Güner ile yönetim kurulu üyelerinin gününü kutladı.

Başkan Özcan, Malatya Gazeteciler Cemiyetinin kentte özel bir yeri olduğunu belirterek "Tüm basınımızın 10 Ocak Çalışan gazeteciler gününü kutluyor ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Malatya'da kayısı için lisanslı depo yapımı ve TMO tarafından ilk kez kayısı alımı yapılmasıyla kayısı fiyatlarında bir denge kurulduğunu aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Lisanslı depo yapıldı ve TMO kayısı alımı yapmasıyla kayısı fiyatlarında denge sağlandı. 90 bin ton kayısı ihraç edilerek 270 milyon Dolar döviz girdisi sağlandı. Bu gelir Malatya'da aynı zamanda huzuru da sağlamıştır. İç piyasada yapılan satışlarla bu gelir daha da artıyor. İşte bu başarıyı biz Malatya basınımıza borçluyuz. Onlarla görüştük, konuştuk, bize değer verdiler ve bu gün kayısı fiyatları iyi bir yere geldi. Bu nedenle basınımızla övünüyoruz ve onları takdir ediyoruz."

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ise kayısı fiyatları başta olmak üzere tüm konularda Malatya Ticaret Borsası ile gurur duyduklarını belirterek, "Ramazan başkanımız cemiyeti kurarken olduğu gibi bu günde hep yanımızda oldu. Onunla her konuda istişare ediyoruz. Kayısı fiyatları konusunda büyük bir gayret verdi. İki lisanslı depo sahibi olduk. TMO kayısı alımı yaptı ve kayısı fiyatları üretici bazında 3 dolar seviyesine geldi. Bu mutluluk verici bir olay. Başkanımıza bu nazik ziyareti için teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı