Malatya'nın yemekleri "Vejetaryen Yemek Yarışması"nda yarışacak

MALATYA (AA) - Malatya'nın merkez Battalgazi Belediyesi, kentin zengin mutfak kültürünün tanınması, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin ortaya çıkarılması ve tespit edilen bu yemeklerin gastronomi turizmi alanında tanıtılması amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ödüllü "Vejetaryen Yemek Yarışması" düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 yaşını doldurmuş tüm kadınların ücretsiz olarak başvuru yapabileceği ödüllü yarışmaya, yarışmacılar en fazla iki yemekle başvuru yapabilecek.

Yarışmada birinciye yarım, ikinciye çeyrek ve üçüncüye gram altın verilecek.

7 Mart'ta başvuruların son bulacağı yarışmaya etli yemekler kabul edilmeyecek.

Yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, Ayfer Yavi, Hüseyin Deniz, Cumali Çetinkaya ve İbrahim Halil Kılıç, Vejetaryen Yemek Yarışması'nın jüri üyeliğini üstlenecek.

Yarışmaya tüm kadınları davet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Türkiye'de sadece kültürel mirasımızla değil, mutfağımızla da söz sahibiyiz. Gastronomi şehri olarak ön plana çıkan Malatyamızın birbirinden eşsiz lezzetleri adeta damak çatlatıyor. Tüm lezzetlerimizi dünyaya tanıtmak için Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda da zengin mutfağımızı tanıtmak ve gastronomi turizmi alanında tanıtılması amacıyla yarışmamızın startını verdik." değerlendirmesinde bulundu.