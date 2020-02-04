Malatya'nın En Büyük İlçesi Yeşilyurt'un Nüfusu 15 bin uaştı

04.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:30

Başkan Çınar, Malatya'nın en büyük ilçesi Yeşilyurt'un nüfusunun 22 kentten fazla olmasının sorumluluklarını artırdığını ifade etti.

MALATYA'NIN EN BÜYÜK İLÇESİ YEŞİLYURT, 22 KENTTEN DAHA KALABALIK

31 Aralık 2019 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus sayımı sonuçları hakkında yazılı bir açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt nüfusunun 2019 yılında 304 bin 839 iken, 31.12.2019 tarihi itibariyle 319 bin 618 olduğunu belirtti.

Malatya'nın en büyük ilçesi Yeşilyurt'un nüfus sayımına göre Türkiye'de ki 22 kentten daha kalabalık olmasının gurur verici olduğunu ifade eden Başkan Çınar, nüfus artışının bütçede genel pay açısından da belediyeye olumlu yansımaları olacağını ifade etti.

Nüfus artışıyla birlikte ilçe genelindeki hizmetleri artıracaklarını dile getiren Başkan Çınar, "82 mahallesi ve 320 bine ulaşan nüfusuyla 22 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip olan, Malatya'nın en büyük ilçesi Yeşilyurt'umuzun nüfusunun ciddi seviyede artış göstermesi bizleri memnun etmektedir. Sosyal, kültürel, sanatsal, sağlık, spor, eğitim ve çevre alanlarında ortaya koyduğumuz proje ve yatırımlarla yaşam standardı yüksek, gelişen ve modern bir ilçe olma yolunda önemli bir mesafe kat ederken, yapılan hizmetlerin karşılığında ilçemizin bu denli tercih edilmesi bizleri mutlu etmektedir. Yeşilyurtumuzun her alanda gelişmesi ve büyümesi, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetleri alması adına ortaya koyduğumuz gayretli ve istekli çalışmalarımızı son nüfus sayımından çıkan sonuçlara göre artıracağız. Bu itibarla da ilçemizdeki nüfus artışını olumlu bir gelişme olarak değerlendirmekteyiz. TÜİK verileriyle nüfusumuzda yaşanan bu artış hizmet üretme yolunda elimizi güçlendirecek, gelecek yıllarda da bu artışın devam edecek olmasını baz alarak yeni yerleşim alanlarının alt ve üst yapılarını güçlü hale getirmeye, sosyal, sanatsal, kültürel, sportif ve çevresel hizmetlerimizin artması için çaba harcayacağız." şeklinde konuştu.

319 bin 618 olarak açıklanan Yeşilyurt nüfusunun 158 bin 907'i erkek, 160 bin 711'in kadın nüfusundan oluştuğu belirtildi.

Kaynak: Bültenler