Malatya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Ağırladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Kömürhan Köprüsü girişinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan tarafından karşılanan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, esnaf ziyaretinin ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanlığını ziyaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet Atatürk Caddesi üzerinde bulunan esnafları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesini ve Kayısı bahçesi ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı müzeleri de gezdi. Sırasıyla Kent Müzesi, Radyo ve Gramofon Müzesi, Turgut Özal Anı Evi, Buğday Müzesi ile Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ziyaret edildi.

Malatya'dan çok etkilendiğini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Malatya gerçekten çok gelişmiş ve modern bir şehir. Halkın yoğun ilgi ve sevgisi bizleri gerçekten çok mutlu etti. Malatya'da müzelerin çokluğu ve tarihe verilen değer çok güzel. Turgut Özal Anı Evinde Turgut Özal'ın mumdan heykeli aslına o kadar çok benziyor ki aslı ile karşılaştığım hissini bende uyandırdı. Kent Müzesinde binanın aslı korunarak gerçekten çok güzel bir ortam hazırlanmış. Türkiye ile her zaman gönül birliğini ve birlikteliği en üst düzeye çıkarma gayretindeyiz" dedi.

Malatya'nın tarihi değerlerine büyük önem verdiğini belirten Başkan Gürkan ise, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın tarihini gelecek nesillere aktarmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Kent Müzemiz Osmanlı Padişahlarından Abdülhamit Han döneminde yapılmış ve kente uzun yıllar asker alma yeri olarak işlev görmüştür. Tarihi binanın restorasyonunu yaparak müze hüviyeti kazandırdık. Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız tarihimizi gelecek nesillere aktarmaktır" ifadelerini kullandı.

Gezi sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Malatya'dan ayrılmadan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yakın ilgi ve alakalarından dolayı bir tablo hediye etti.

Kaynak: Habermetre