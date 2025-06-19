MALATYA HAVA DURUMU: 19 Haziran 2025 Perşembe günü Malatya hava durumu nasıl? Malatya 5 günlük hava durumu tahmini

MALATYA HAVA DURUMU: 19 Haziran 2025 Perşembe günü Malatya hava durumu nasıl? Malatya 5 günlük hava durumu tahmini
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Malatya'da 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Malatya'da sıcaklık değerleri nasıl, yağmur bekleniyor mu? İşte, Malatya için güncel hava tahminleri…

Türkiye'nin uyarısı verilen sıcak hava dalgası, Malatya'da da etkisini göstermeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 19 Haziran Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 19 Haziran Perşembe günü Malatya'da hava durumu nasıl? Malatya'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji verilerine göre 19 Haziran 2025 Perşembe günü Malatya'da hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren etkisini hissettiren sıcaklık, öğle saatlerine doğru artış gösterecek.

Günün en yüksek sıcaklığı 34°C, en düşük sıcaklığı ise 14°C olarak ölçülecek. Rüzgarın hafif esmesi ve nem oranının düşük seyretmesi bekleniyor. Güneşli hava nedeniyle dışarı çıkacak vatandaşların özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MALATYA HAVA DURUMU: 19 Haziran 2025 Perşembe günü Malatya hava durumu nasıl? Malatya 5 günlük hava durumu tahminiMalatya hava durumu

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