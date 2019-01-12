Malatya Gazeteciler Cemiyeti 30. Yıl Kutlamaları

Malatya Gazeteciler Cemiyetinin 30. yıl kutlamaları kapsamında spor, araştırmacı gazetecilik ve fotoğraf dallarında başarılı gazeteciler ödüllendirildi.

Bir otelde düzenlenen törende konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, gazeteciliğin kamusal açıdan önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Gazetecilerin halkla yöneticiler arasında köprü görevi gördüğünü belirten Baruş, "Bir ilde basın ne kadar güçlüyse o ilde toplumsal meselelere karşı duyarlılık ve sorunlara çözüm getirme bilinci güçlü demektir. Bu anlamda Malatya basınını gelişmiş gördüm. Diğer taraftan basının güçlü olması, o ilde fikir ve düşünce hayatının canlı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da gazetecilerin sahada her zaman kendileriyle beraber olduğunu dile getirerek, "Bizimle beraber koşarlar. Bazen bizimle bazen bizden önce giderler. Kamerayla, sırtındaki yükleriyle her tarafa koşarlar, gazetecilik zor bir iş." değerlendirmesinde bulundu.

Törene Battalgazi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve gazeteciler katıldı.

- AA muhabirlerine ödül

Konuşmaların ardından alanlarında başarılı olan gazetecilere ödül verildi.

Törende Anadolu Ajansı muhabirleri Emrah Gökmen haber dalında, Orhan Yoldaş da fotoğraf dalında ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA