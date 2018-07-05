Malatya'dan Kılıçdaroğlu'na Destek

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, seçim sonrası CHP'de başlayan parti içi kurultay tartışmalarına ilişkin, "Kurultayı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Biz Malatya örgütü olarak Genel Başkanımızın yanındayız. Her seçim sonrası parti içi tartışmalara girmek doğru değil" dedi.

Seçim sonrası parti içinde yaşanan tartışmaları eleştiren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, bunun doğru olmadığını söyleyerek, "Bizim dışımızda hiçbir partide bu durum söz konusu değil. Kongrelerimizi birkaç ay önce gerçekleştirdik. Baskın bir seçim gerçekleştirdik. Tabii bizim kongrelerimiz, kurultaylarımız 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. Bu süre içerisinde seçimler olabilir, çeşitli gelişmeler olabilir ve 2 yıl sonunda normal süre içerisinde kurultaylarımız yapılırken ya da kongrelerimiz yapılırken tüm bunların aslında orada değerlendirilmesi en doğru davranıştır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerde önemli demokratik adımlar attığını kaydeden Kiraz, "Genel Başkanımızın özellikle son dönemdeki adalet yürüyüşüyle, adalet kurultayı ile başlatmış olduğu tarihsel sorumluluklar ve yürüyüşler, seçimde bir demokrasi örneği göstererek şu anda belki de Mecliste olmayacak bir partinin Mecliste olmasını sağlaması, bir partinin seçime girmesini sağlaması, yani demokrasinin bütün hatlarıyla işlenebilmesi noktasında elinden gelen çabayı sarf etmesi, aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olarak kendisine rakip olmuş bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi kendisinin büyüklüğünü göstermiştir. Dolayısıyla bugün hem çıkmış olan cumhurbaşkanlığı sonucu hem partimizin almış olduğu oy sonucu Genel Başkanımızın ortaya koyduğu tutumla ilgilidir. Tabii seçim sonuçlarını değerlendirdiğimizde şunu net söyleyebiliriz ki kurultayı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Bir hezimet söz konusu değildir, bu hem cumhurbaşkanı adayımızın aldığı hem de partimizin aldığı oy aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak çabasının bir ürünüdür. Dolayısıyla bu mücadelenin bir yansımasıdır ve biz hiçbir seçimi kazandı veya kaybetti diye görmüyoruz. Böyle değerlendirseydik zaten 95 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi ayakta olmazdı. Dolayısıyla iç iktidar yarışları bu dönemde doğru değildir. Hepimizin bir bütün halinde birlikte el ele, kol kola girerek önümüzde yerel seçimler var oraya endekslenmemiz gerekiyor. Genel Başkanımız bu partiye sevgi kültürünü aşıladı ve parti içi demokrasi kültürünü hep ön planda tuttu. Bu dönemde görevden alınmalar azaldı, partimizde daha demokratik bir süreç işlendi. Dolayısıyla buna destek olmamız lazım. Muharrem İnce'nin aldığı yüzde 30 oyla partimizin aldığı oyun altyapısı da Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu tarafından oluşturulmuştur. Biz Malatya örgütü olarak Genel Başkanımızın yanında ve emrindeyiz ve onun başkanlığında önümüzdeki yerel seçimlere yürüyeceğiz. Her seçim sonrası parti içi tartışmalara girmek doğru değil" diye konuştu. - MALATYA