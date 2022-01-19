Malatya'daki Günpınar Şelalesi beyaza büründü - Haberler
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Malatya'daki Günpınar Şelalesi beyaza büründü

Malatya'daki Günpınar Şelalesi beyaza büründü
AA / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Malatya'da etkili olan kar, yılın dört mevsimi ziyaretçilerini ağırlayan Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi'ni de kapladı.

DARENDE, MALATYA (AA) - Malatya'da etkili olan Kar, yılın dört mevsimi ziyaretçilerini ağırlayan Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi'ni de kapladı.

Darende ilçesindeki karla kaplanan yüzeyi kısmen buz tutan şelale, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Doğal oluşumu ve saklı kalmış yapısıyla ziyaretçilerine güzel manzaralar sunan Günpınar Şelalesi'nde, 40 santimetreyi bulan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Şelaleyi gezenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Malatya'daki Günpınar Şelalesi beyaza büründü

Malatya'daki Günpınar Şelalesi beyaza büründü

Malatya'daki Günpınar Şelalesi beyaza büründü

Malatya'daki Günpınar Şelalesi beyaza büründü

AA / Ayhan İşcen - Son Dakika Haberleri

Malatya, Darende, Türkiye, kar, Güncel, Haber

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