Malatya'daki Günpınar Şelalesi beyaza büründü

Malatya'da etkili olan kar, yılın dört mevsimi ziyaretçilerini ağırlayan Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi'ni de kapladı.

DARENDE, MALATYA (AA) - Malatya'da etkili olan Kar, yılın dört mevsimi ziyaretçilerini ağırlayan Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi'ni de kapladı.

Darende ilçesindeki karla kaplanan yüzeyi kısmen buz tutan şelale, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Doğal oluşumu ve saklı kalmış yapısıyla ziyaretçilerine güzel manzaralar sunan Günpınar Şelalesi'nde, 40 santimetreyi bulan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Şelaleyi gezenler hatıra fotoğrafı çektirdi.