Malatya'da ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı
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Malatya'da ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

Malatya'da ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da girdiği evde ziynet eşyalarını çaldığı belirlenen hırsız yakalandı.

Malatya'da girdiği evde ziynet eşyalarını çaldığı belirlenen hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde bir apartmanın 10. katında bulunan ikametten 1 adet 5 taş pırlanta yüzük, 1 adet çocuk bilekliği, 1 adet Apple saat ve şarj aleti, 1 adet çeyrek bilekliğin çalınması olayının şüphelisi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonrası yakalandı. Yakalanan şüphelinin çaldığı ziynet eşyalar sahibine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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