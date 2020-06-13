Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (3)
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Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (3)

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDEDün gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, '53007' sefer sayılı Elazığ'dan Malatya yönüne gelen yük treni ile '53076' sefer sayılı Malatya'dan Elazığ yönüne giden başka bir yük treni, kafa kafaya çarpıştı.

Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (3)
13.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:30

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Dün gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, '53007' sefer sayılı Elazığ'dan Malatya yönüne gelen yük treni ile '53076' sefer sayılı Malatya'dan Elazığ yönüne giden başka bir yük treni, kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada her iki tren demir yığınına dönerken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada, makinist Mahmut Kaya ve Mehmeh Ulutaş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Erdoğan Batar, Yılmaz Güneş, Halil İbrahim Alkan, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Makinist Sami Atalay ise kazayı hafif yaralarla atlattı. Kaza sonrası Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olay yerinde incelemelerde bulundu.

VALİ BARUŞ: İNCELEMELER SONUCUNDA BELLİ OLACAKMalatya Valisi Aydın Baruş ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TCDD yetkilileri ile birlikte olay yerinde incelemede bulundu. Vali Baruş, gazetecilerin 'Kazanın sebebiyle ilgili bir soruşturma yapıldı mı?' sorusuna, "O konuda yetkililer gerekli açıklamaları yapacaklardır yeri geldiğinde, şu anda bir şey söyleyemeyiz. İncelemeler sonucunda belli olacak" şeklinde cevap verdi. BAŞKAN GÜRKAN: ALDIĞIMIZ BİLGİ ÇIKAN TRENİN SEVK EMRİ OLMADAN ÇIKTIĞI YÖNÜNDEMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Elazığ'dan gelen tren ile Malatya'dan hareket eden yük trenleri Kemerköprü de çarpışıyorlar. Şu an bir vefat, üç yaralımız var. Bir kişiye de ulaşılamadı. O kişinin de enkaz altında olabileceği noktasında da kuşkular yoktur. Onun sağ olarak kurtulmasını temenni ediyoruz. Aldığımız bilgi Elazığ'dan gelen normal sevkli tren ama Malatya'dan çıkan trenin sevk emri olmadan çıktığı yönünde" dedi.1 MAKİNİST 12 SAAT SONRA BULUNDUKaza sonrası kaybolan Mehmet Ulutaş'ın cansız bedeni 12 saat süren arama çalışması sonrasında bulundu. Ulutaş, çarpışma öncesinde trenden atladığı ve çarpışmanın şiddetiyle enkazın altında kaldığı öğrenildi. Yaşamını yitiren makinist Mahmut Kaya ile Mehmet Ulutaş'ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Taha AYHAN/MALATYA,

Kaynak: DHA

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