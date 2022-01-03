Yolcu otobüsünde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Yolcu otobüsünde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da yolcu otobüsünde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da yolcu otobüsünde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kale ilçesi Malatya-Elazığ yol uygulama noktasında durdurulan otobüste bir yolcunun eşyalarında arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Neptün"ün de katıldığı aramada, otobüsün bagaj kısmında kutu içerisinde havlu paketlerinin içerisine gizlenmiş, kokmaması için de nane ile kaplanmış 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan M.A.I işlemleri için emniyete götürüldü.

Yolcu otobüsünde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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