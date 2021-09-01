Malatya'da " Yeni Dönem Karma Resim" sergisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da " Yeni Dönem Karma Resim" sergisi

Malatya'da ' Yeni Dönem Karma Resim' sergisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 17 öğretmen tarafından yapılan " Yeni Dönem Karma Resim" adlı resim sergisi açıldı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 17 öğretmen tarafından yapılan " Yeni Dönem Karma Resim" adlı resim sergisi açıldı.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ın açılışını gerçekleştirdiği " Yeni Dönem Karma Resim" sergisi yoğun ilgi gördü.

Birçok okuldaki 17 öğretmenin çizimini yapmış oldukları resimler, sergiyi ziyaret edenler tarafından tam not aldı. - MALATYA

Malatya'da ' Yeni Dönem Karma Resim' sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Metin Çekmez Seren Serengil
Spor Marcao Ali Koç Mesut Özil Samet Aybaba Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Malatya'da " Yeni Dönem Karma Resim" sergisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 17:06:28. #1.15#

title