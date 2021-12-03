Malatya'da vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatılıyor - Haberler
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Malatya'da vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatılıyor

AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Malatya'da vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatılıyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine getirilen emniyet kemeri simülatörü ile vatandaşlara, emniyet kemeri takılıyken kaza anında araç içinde neler yaşandığı uygulamalı olarak gösteriliyor.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesine getirilen emniyet kemeri simülatörü ile vatandaşlara, emniyet kemeri takılıyken kaza anında araç içinde neler yaşandığı uygulamalı olarak gösteriliyor.

İçişleri Bakanlığının başlattığı "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında ilçeye simülasyon aracı kurularak, araçta emniyet kemerin önemini uygulamalı olarak anlattı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi başkanlığı ve Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belediye binası önünde "Bi hareketine bakar hayat" sloganıyla uygulama başlattı. Polis ekipleri, ilçedeki taksi sürücüleri, öğrenci servisi sürücülülerin simülasyon aracına binmelerini istedi.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz ve sürücüler, simülasyon aracında olası kaza anında yaşayabileceklerini tecrübe etti.

Kaymakam Kılıç, burada yaptığı konuşmada, emniyet kemerinin olası bir kazada ne kadar önemli olduğunu simülasyon aracında test ettiklerini belirterek, "Kendi aramızda şunu düşündük 15 kilometre hızda buysa 100-150 kilometre bir hızda Allah korusun ne hale getirir, emniyet kemersiz araç kullanmak. O yüzden kesinlikle kısa mesafe, uzun mesafe bir şey olmaz demeyerek emniyet kemerimizi takalım. Bi Hareketine Bakar Hayat mottosuyla İç İşleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu kampanyaya da hepimiz destek verelim. Hepimizde bir bilinçlenmek ve duyarlık oluşsun. Emniyet kemersiz trafiğe çıkmayalım. Ağır yaralamalı trafik kazalarında emniyet kemeri yüzde 60 oranında bunu önlüyor." dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise emniyet kemerinin hayat kurtardığını ifade etti.

Malatya'da vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatılıyor

Malatya'da vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatılıyor

Malatya'da vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatılıyor

Malatya'da vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatılıyor

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AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri

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