Malatya'da, üniversite öğrencilerine motivasyon!

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin motivasyonlarını yükseltmek amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı üniversite sınavına girecek öğrencilere sınav öncesi moral ve motivasyon artırmak amacıyla periyodik aralıklarla ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti gerçekleştiriyor. Ayrıca danışmanlık hizmetlerinin periyodik olarak devam edeceği de belirten Aile Danışmanı ve eğitimci olan Mehmet Koyuncu, "Sınav öncesi motivasyon ve sınav teknikleri konusunda bilgilendirme programı düzenledik. 2012 yılından bu yana gençlerimize ve ailelerimize destek vermekteyiz. Bu çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimize tavsiyemiz sınav öncesi kaygılarınız varsa, motivasyon ile ilgili sorun yaşıyorsanız lütfen buraya gelerek ücretsiz bir şekilde eğitimlerinizi almanızı rica ediyorum. Burada eğitim kurumlarımızda uzmanlarımız size her konuda yardımcı olmaktadır. Malatya'nın her köşesinde kütüphanelerimiz ve eğitim merkezlerimiz ücretsiz bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

ÖĞRENCİLER ALDIKLARI EĞİTİMDEN MUTLU

Periyodik olarak devam edecek olan moral ve motivasyon artırım desteği konusunda hizmetin faydalı olduğunu söyleyen üniversite öğrenci adayı Melih Mert, "Bu sene moral – motivasyon desteği için büyükşehir belediyesine yönlendirildik. Öncelikle bize sağladığı imkânlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan' a teşekkür ederiz. Bu hizmet bizim hoşumuza gitti aynı zamanda faydası da oldu" dedi.

Üniversite öğrenci adayı Öznur Özkayman, sınav kaygısı nedeniyle bu hizmetin kendisi için önemine değinerek " Bu sene sınava gireceğim için çok heyecanlıyım ve biraz stres var. Bu nedenle sınav kaygımı yenmek için buradaki seminere katıldım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan' a teşekkür ediyorum bizleri düşündüğü için" sözlerine yer verdi.

Öğrenci Mehmet Can Atay, "YKS'ye hazırlandım. Belediyemizin düzenlediği seminere katıldım. Sayın Belediye Başkanı Selahattin Gürkan' a teşekkür ederim. Tüm arkadaşlara da başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Berkant Konakçı ise, "Bu sene sınava daha rahat gireceğim. Geçen yıl sınavda yaptığım hataları buradaki hocalarımla konuştum. Tüm hatalarımı gördüm. Bu tarz hatalar ise yaşadığımız kaygıdan ve aile baskısıyla kaynaklı olduğunu öğrendik. Özellikle ailenin istediği değil de öğrencinin ne istediğinin önemini öğrendik. Çünkü kendi istediğimiz meslek üzerinden gidersek daha iyi yerlere geleceğine ve daha iyi şartlarda mesleğimizi sürdüreceğimizi temennisini kendimize verebiliriz. Bu destekten dolayı Selahattin Gürkan Başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" sözlerini vurguladı.

Kaynak: Bültenler