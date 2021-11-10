Malatya'da üniversite öğrencilerinden "ATAM" koreografisi

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde üniversite öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde okul bahçesinde "ATAM" yazısı oluşturdu. Yazının yanında Türk bayrağı da açılan koreografi drone ile görüntülendi.

Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Dilan Aydın, AA muhabirine, Atatürk'ü ölümünün 83. yılında rahmetle andıklarını ifade etti.

Bugünü bir matem günü olarak değil, Ata'nın fikirlerini anlama günü olarak değerlendirdiklerini aktaran Aydın, öğrencilerin de farklı bir gösteri sergilediğini kaydetti.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 2. sınıf öğrencisi Eda Aydın ise 10 Kasım etkinlikleri kapsamında farklı bir çalışma yapmak istediklerini vurguladı.

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