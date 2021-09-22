Malatya'da trafik ekipleri alkol ve uyuşturucu madde denetimi yaptı

MALATYA (AA) - Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen alkol ve uyuşturucu madde denetiminde 888 kontrol edildi, 97 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17-19 Eylül tarihlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimlerince sorumluluk güzergahlarında alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı.

Günlük, 15 ekip 28 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 888 araç ile sürücüsü kontrol edildi.

???????Ekipler, 97 sürücüye cezai işlem uyguladı.