Malatya'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı - Haberler
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Malatya'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalarda, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığını tespit etti.

Ekipler, Akçadağ ilçesinde belirlediği adrese düzenlediği operasyonda 1 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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