Malatya'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalarda, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığını tespit etti.
Ekipler, Akçadağ ilçesinde belirlediği adrese düzenlediği operasyonda 1 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri