Malatya'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.T. husumetli olduğu ileri sürülen M.R.Ş. ile Orduzu Mahallesi Mişmiş Parkı fuar alanında karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.R.Ş. tabancayla M.T'yi göğsünden yaraladı.

Ağır yaralanan M.T, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik