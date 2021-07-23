Malatya'da sulama kanalı blokları devrildi: 2 yaralı

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde sulama kanalı bloklarının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde sulama kanalı bloklarının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kozluk Mahallesi mevkisinde Çat Barajı'ndan beslenen Keklicek HES'in sulama kanalının 4 blokunun devrilmesi sonucu su taşkını yaşandı.

Bazı evleri su basarken bir araç da suyun etkisiyle sürüklendi. Dere yatağındaki bir kişi ile araçtaki kişi yaralandı.

Bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bölgeden alınan yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (MASKİ) Mehmet Yaşar Karataş, gazetecilere, şehre su sağlayan Kaptaj'ın bulunduğu bölgenin üst tarafında Çat Barajı'ndan beslenen Keklicek HES'in sulama kanalının 4 blokunun devrilmesi sonucu kanaldan akan suyun yamaçtan aşağı indiğini, suyun 3 evi ve Kaptaj alanını kapladığını söyledi.

Taşkınla birlikte şehre su taşıyan vanaların kapatıldığını, suyun tahliye edildiğini belirten Karataş, şöyle konuştu:

"Gerek bizim koruma alanı içerisindeki alana selle gelen taşların akması havuza suyun dolması ciddi bir hasara neden oldu. Biz de acilen vatandaşın suyunun kesilmemesi adına ilk tedbirleri aldık. Şu an temizlik işlerini kısmen yaptık. Yarım saat içerisinde sisteme tekrar su vereceğiz. Klorlama işlemlerini başlattık. Mevcut depolarımız zaten yeterince doluydu. Onlar zaten vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu suyu sağlıyor. Tabii sahada epeyce bir hasar oluşmuş. Gerek vatandaşımızın evleriyle alakalı, gerekse özellikle bizim Kaptaj alanındaki sahayla alakalı, yan kanallarla alakalı çalışmalarımız için iş makinelerimizi buraya topladık. Arkadaşlarımız yoğun çalışıyorlar. İnşallah toparlayacağız. Ancak bizim buradaki tesellimiz kimseye bir şey olmadan, vatandaşların canı yanmadan bu sıkıntı aşıldı."

Musluklardan ilk anda bir miktar bulanık su gelebileceğini, bunda tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Karataş, "Klor miktarlarını, dozajını ona göre ayarladık. Vatandaşlarımızın içme suyuyla alakalı endişe duyacakları bir şey söz konusu değil. Bizim zaten laboratuvarımız açık, her noktada muhtelif örnekler alıyoruz. Vatandaşlarımıza en azından sağlık açısından bir şey yansıtmamak adına bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine