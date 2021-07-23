Malatya'da sulama kanalı blokları devrildi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da sulama kanalı blokları devrildi: 2 yaralı

Malatya'da sulama kanalı blokları devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde sulama kanalı bloklarının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde sulama kanalı bloklarının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kozluk Mahallesi mevkisinde Çat Barajı'ndan beslenen Keklicek HES'in sulama kanalının 4 blokunun devrilmesi sonucu su taşkını yaşandı.

Bazı evleri su basarken bir araç da suyun etkisiyle sürüklendi. Dere yatağındaki bir kişi ile araçtaki kişi yaralandı.

Bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bölgeden alınan yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (MASKİ) Mehmet Yaşar Karataş, gazetecilere, şehre su sağlayan Kaptaj'ın bulunduğu bölgenin üst tarafında Çat Barajı'ndan beslenen Keklicek HES'in sulama kanalının 4 blokunun devrilmesi sonucu kanaldan akan suyun yamaçtan aşağı indiğini, suyun 3 evi ve Kaptaj alanını kapladığını söyledi.

Taşkınla birlikte şehre su taşıyan vanaların kapatıldığını, suyun tahliye edildiğini belirten Karataş, şöyle konuştu:

"Gerek bizim koruma alanı içerisindeki alana selle gelen taşların akması havuza suyun dolması ciddi bir hasara neden oldu. Biz de acilen vatandaşın suyunun kesilmemesi adına ilk tedbirleri aldık. Şu an temizlik işlerini kısmen yaptık. Yarım saat içerisinde sisteme tekrar su vereceğiz. Klorlama işlemlerini başlattık. Mevcut depolarımız zaten yeterince doluydu. Onlar zaten vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu suyu sağlıyor. Tabii sahada epeyce bir hasar oluşmuş. Gerek vatandaşımızın evleriyle alakalı, gerekse özellikle bizim Kaptaj alanındaki sahayla alakalı, yan kanallarla alakalı çalışmalarımız için iş makinelerimizi buraya topladık. Arkadaşlarımız yoğun çalışıyorlar. İnşallah toparlayacağız. Ancak bizim buradaki tesellimiz kimseye bir şey olmadan, vatandaşların canı yanmadan bu sıkıntı aşıldı."

Musluklardan ilk anda bir miktar bulanık su gelebileceğini, bunda tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Karataş, "Klor miktarlarını, dozajını ona göre ayarladık. Vatandaşlarımızın içme suyuyla alakalı endişe duyacakları bir şey söz konusu değil. Bizim zaten laboratuvarımız açık, her noktada muhtelif örnekler alıyoruz. Vatandaşlarımıza en azından sağlık açısından bir şey yansıtmamak adına bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Neslihan Atagül Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Aytaç Kara Mehmet Topal Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da sulama kanalı blokları devrildi: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 13:51:55. #1.15#

title