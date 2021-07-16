Malatya'da sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

Malatya'da 10 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltını alındı.

Malatya'da 10 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltını alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Dabakhane Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda bir işyerine giren çıkan kişilerin sarhoş oldukları tespit edildi.

İş yerinde arama yapan ekipler 10 litre sahte içki ele geçirdi, bir şüpheli gözaltına alındı.???????

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş