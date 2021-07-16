Malatya'da sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

Malatya'da sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da 10 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltını alındı.

Malatya'da 10 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltını alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Dabakhane Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda bir işyerine giren çıkan kişilerin sarhoş oldukları tespit edildi.

İş yerinde arama yapan ekipler 10 litre sahte içki ele geçirdi, bir şüpheli gözaltına alındı.???????

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Acı haberler peş peşe geliyor! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Acı haberler peş peşe geliyor! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Alişan Demet Akalın Kadir Doğulu
Spor Metin Oktay Burak Elmas Şenol Güneş Alper Yılmaz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:26:21. #1.15#

title