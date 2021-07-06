Para kasasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Para kasasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramada, para kasasına gizlenmiş 660 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ile 62 yeşil reçeteye tabi hap, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 560 lira ele geçirildi.

Şüpheliler M.F.G, M.T, O.H ve G.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Para kasasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Para kasasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Para kasasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Para kasasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Para kasasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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