Para kasasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramada, para kasasına gizlenmiş 660 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ile 62 yeşil reçeteye tabi hap, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 560 lira ele geçirildi.

Şüpheliler M.F.G, M.T, O.H ve G.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı