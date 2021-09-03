Malatya'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına neden olan sürücü tutuklandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki trafik kazasında 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki trafik kazasında 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 29 Ağustos'ta Kelhalil Mahallesi'nde iki aracın çarpıştığı kazada Elazığ'da görevli hemşire E.D'nin hayatını kaybettiği, Elazığ Fırat Üniversitesinde öğretim görevlisi eşi A.D. ile diğer araçtaki S.K'nin ağır yaralandığı belirtildi.

Jandarmanın kazayla ilgili araştırmasını tamamladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk belirlemelere göre kazaya sebebiyet veren aracın Elazığ Fırat Üniversitesinde öğretim görevlisi A.D'ye ait olduğu değerlendirilse de Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Doğanşehir İlçe Jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırma ve araç kamera kayıtlarının izlenilmesi sonucunda, kazaya sebebiyet veren üçüncü bir aracın olduğu tespit edilerek, şahıs ve araç yakalanmıştır. Araç sürücüsü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş