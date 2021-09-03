Malatya'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına neden olan sürücü tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına neden olan sürücü tutuklandı

Malatya'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına neden olan sürücü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki trafik kazasında 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki trafik kazasında 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 29 Ağustos'ta Kelhalil Mahallesi'nde iki aracın çarpıştığı kazada Elazığ'da görevli hemşire E.D'nin hayatını kaybettiği, Elazığ Fırat Üniversitesinde öğretim görevlisi eşi A.D. ile diğer araçtaki S.K'nin ağır yaralandığı belirtildi.

Jandarmanın kazayla ilgili araştırmasını tamamladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk belirlemelere göre kazaya sebebiyet veren aracın Elazığ Fırat Üniversitesinde öğretim görevlisi A.D'ye ait olduğu değerlendirilse de Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Doğanşehir İlçe Jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırma ve araç kamera kayıtlarının izlenilmesi sonucunda, kazaya sebebiyet veren üçüncü bir aracın olduğu tespit edilerek, şahıs ve araç yakalanmıştır. Araç sürücüsü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

3 kızını öldüren müezzinin daha önce cemaatle kavga ettiği için uyarı aldığı ortaya çıktı
3 kızını öldüren müezzinin daha önce cemaatle kavga ettiği için uyarı aldığı ortaya çıktı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
Tarlada çalışıp sınava hazırlanan genç kız tıp fakültesini kazandı
Tarlada çalışıp sınava hazırlanan genç kız tıp fakültesini kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Alişan Hazal Kaya Derya Baykal Metin Çekmez
Spor Diego Mesut Özil Salih Uçan Fatih Terim Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Malatya'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına neden olan sürücü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 18:34:19. #1.15#

title